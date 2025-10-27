Alliewai by Virtuals（AWAI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00025571 $ 0.00025571 $ 0.00025571 24H最低价 $ 0.00034526 $ 0.00034526 $ 0.00034526 24H最高价 24H最低价 $ 0.00025571$ 0.00025571 $ 0.00025571 24H最高价 $ 0.00034526$ 0.00034526 $ 0.00034526 历史最高 $ 0.00199519$ 0.00199519 $ 0.00199519 最低价 $ 0.00013535$ 0.00013535 $ 0.00013535 涨跌幅（1H） +0.12% 涨跌幅（1D） +13.51% 漲跌幅（7D） +68.40% 漲跌幅（7D） +68.40%

Alliewai by Virtuals（AWAI）当前实时价格为 $0.00030926。过去 24 小时内，AWAI 的交易价格在 $ 0.00025571 至 $ 0.00034526 之间波动，市场活跃度显著。AWAI 的历史最高价为 $ 0.00199519，历史最低价为 $ 0.00013535。

从短期表现来看，AWAI 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.12%，过去 24 小时内变动为 +13.51%，过去 7 天内累计变动为 +68.40%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Alliewai by Virtuals（AWAI）市场信息

市值 $ 309.73K$ 309.73K $ 309.73K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 309.73K$ 309.73K $ 309.73K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Alliewai by Virtuals 的当前市值为 $ 309.73K, 它过去 24 小时的交易量为 --。AWAI 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 309.73K。