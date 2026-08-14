Alliance Games 今日价格

Alliance Games (COA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 COA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 COA。

Alliance Games 目前市值在 $ 9,462.72 排名第 #-，流通供应量为 365.00M COA。过去 24 小时内，COA 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.02674497，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，COA 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 --。

Alliance Games（COA）市场信息

市值 $ 9.46K$ 9.46K $ 9.46K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 51.85K$ 51.85K $ 51.85K 流通量 365.00M 365.00M 365.00M 总供应量 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Alliance Games 的当前市值为 $ 9.46K, 它过去 24 小时的交易量为 --。COA 的流通量为 365.00M，总供应量是 2000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 51.85K。