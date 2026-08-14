AllDomains Name Service 今日价格

AllDomains Name Service (ADNS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.22%。当前 ADNS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ADNS。

AllDomains Name Service 目前市值在 $ 104,351 排名第 #-，流通供应量为 5.00B ADNS。过去 24 小时内，ADNS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ADNS 在过去一小时内波动了 +0.24%，过去7 天内波动了 +3.28%。过去一天，总交易量达到 --。

AllDomains Name Service（ADNS）市场信息

市值 $ 104.35K$ 104.35K $ 104.35K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 104.35K$ 104.35K $ 104.35K 流通量 5.00B 5.00B 5.00B 总供应量 4,999,507,776.324241 4,999,507,776.324241 4,999,507,776.324241

AllDomains Name Service 的当前市值为 $ 104.35K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ADNS 的流通量为 5.00B，总供应量是 4999507776.324241，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 104.35K。