Allbridge 价格 (ABR)
今天 Allbridge (ABR) 的实时价格为 0.078033 USD。目前其市值为 $ 1.56M USD。ABR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Allbridge 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 7.98K USD
- Allbridge 当天价格变化为 -5.40%
- 其循环供应量为 20.00M USD
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今天内，Allbridge 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00445630342710818。
在过去30天内，Allbridge 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0284707302。
在过去60天内，Allbridge 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0194051918。
在过去90天内，Allbridge 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.02538018714506209。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00445630342710818
|-5.40%
|30天
|$ -0.0284707302
|-36.48%
|60天
|$ -0.0194051918
|-24.86%
|90天
|$ -0.02538018714506209
|-24.54%
Allbridge 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.02%
-5.40%
-17.60%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Allbridge is modular and expanding token bridge with on-chain consensus. It’s a simple, modern, and reliable way to transfer assets between blockchain networks. Allbridge mission is to make the blockchain world borderless and provide a tool to freely move assets between different networks. In the future it will evolve into a DAO-style multi-chain hub, establishing connections between the EVM and non-EVM networks.
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|1 ABR 兑换 AUD
A$0.12563313
|1 ABR 兑换 GBP
￡0.06320673
|1 ABR 兑换 EUR
€0.07569201
|1 ABR 兑换 USD
$0.078033
|1 ABR 兑换 MYR
RM0.3511485
|1 ABR 兑换 TRY
₺2.76939117
|1 ABR 兑换 JPY
¥12.28473519
|1 ABR 兑换 RUB
₽8.02101207
|1 ABR 兑换 INR
₹6.75453648
|1 ABR 兑换 IDR
Rp1,279.22930352
|1 ABR 兑换 PHP
₱4.5727338
|1 ABR 兑换 EGP
￡E.3.94144683
|1 ABR 兑换 BRL
R$0.47678163
|1 ABR 兑换 CAD
C$0.11158719
|1 ABR 兑换 BDT
৳9.43106838
|1 ABR 兑换 NGN
₦120.60702447
|1 ABR 兑换 UAH
₴3.3085992
|1 ABR 兑换 VES
Bs4.135749
|1 ABR 兑换 PKR
Rs21.7477971
|1 ABR 兑换 KZT
₸41.44020498
|1 ABR 兑换 THB
฿2.70618444
|1 ABR 兑换 TWD
NT$2.57274801
|1 ABR 兑换 CHF
Fr0.07101003
|1 ABR 兑换 HKD
HK$0.60709674
|1 ABR 兑换 MAD
.د.م0.78423165