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AlienXChain 价格 (AIX)

USD

AlienXChain (AIX) 实时价格图表

$0.01944857
$0.01944857$0.01944857
-1.60%(1D)

今天 AlienXChain (AIX) 的价格

今天 AlienXChain (AIX) 的实时价格为 0.01944256 USD。目前其市值为 $ 2.43M USD。AIX 兑换 USD 的价格为实时更新。
AlienXChain 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.35M USD
- AlienXChain 当天价格变化为 -1.64%
- 其循环供应量为 125.00M USD

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AlienXChain (AIX) 价格表现 USD

今天内，AlienXChain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00032475421632895
在过去30天内，AlienXChain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0011514525
在过去60天内，AlienXChain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0046888649
在过去90天内，AlienXChain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00032475421632895-1.64%
30天$ -0.0011514525-5.92%
60天$ +0.0046888649+24.12%
90天$ 0--

AlienXChain (AIX) 价格分析

AlienXChain 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01828641
$ 0.01828641$ 0.01828641

$ 0.0276102
$ 0.0276102$ 0.0276102

$ 0.04516149
$ 0.04516149$ 0.04516149

-4.71%

-1.64%

+17.14%

AlienXChain (AIX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 2.43M
$ 2.43M$ 2.43M

$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M

125.00M
125.00M 125.00M

什么是AlienXChain (AIX)

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AlienXChain (AIX) 资源

官网

大家还在问：关于 AlienXChain (AIX) 的其他问题

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AIX 兑换为当地货币

1 AIX 兑换 AUD
A$0.031108096
1 AIX 兑换 GBP
0.015554048
1 AIX 兑换 EUR
0.0186648576
1 AIX 兑换 USD
$0.01944256
1 AIX 兑换 MYR
RM0.0869082432
1 AIX 兑换 TRY
0.686322368
1 AIX 兑换 JPY
¥3.0491766848
1 AIX 兑换 RUB
2.1388760256
1 AIX 兑换 INR
1.6670050944
1 AIX 兑换 IDR
Rp313.5896335168
1 AIX 兑换 PHP
1.1261130752
1 AIX 兑换 EGP
￡E.0.9874876224
1 AIX 兑换 BRL
R$0.1232658304
1 AIX 兑换 CAD
C$0.0279972864
1 AIX 兑换 BDT
2.32338592
1 AIX 兑换 NGN
30.0966940288
1 AIX 兑换 UAH
0.8177540736
1 AIX 兑换 VES
Bs0.99157056
1 AIX 兑换 PKR
Rs5.415725088
1 AIX 兑换 KZT
10.2059830208
1 AIX 兑换 THB
฿0.6655188288
1 AIX 兑换 TWD
NT$0.6390769472
1 AIX 兑换 CHF
Fr0.017498304
1 AIX 兑换 HKD
HK$0.1510686912
1 AIX 兑换 MAD
.د.م0.196369856