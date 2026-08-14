Aliens are real 今日价格

Aliens are real (ALIENS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 18.34%。当前 ALIENS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ALIENS。

Aliens are real 目前市值在 $ 269,428 排名第 #-，流通供应量为 995.35M ALIENS。过去 24 小时内，ALIENS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ALIENS 在过去一小时内波动了 -6.11%，过去7 天内波动了 +5.97%。过去一天，总交易量达到 $ 48.65K。

Aliens are real（ALIENS）市场信息

市值 $ 269.43K$ 269.43K $ 269.43K 成交量（24H） $ 48.65K$ 48.65K $ 48.65K 完全稀释市值 $ 269.43K$ 269.43K $ 269.43K 流通量 995.35M 995.35M 995.35M 总供应量 995,346,400.908238 995,346,400.908238 995,346,400.908238

Aliens are real 的当前市值为 $ 269.43K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 48.65K。ALIENS 的流通量为 995.35M，总供应量是 995346400.908238，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 269.43K。