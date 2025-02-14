Alias 价格 (ALIAS)
今天 Alias (ALIAS) 的实时价格为 0.03916145 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ALIAS 兑换 USD 的价格为实时更新。
Alias 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 56.80 USD
- Alias 当天价格变化为 -4.47%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Alias 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00183256677239487。
在过去30天内，Alias 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0130797950。
在过去60天内，Alias 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0246082836。
在过去90天内，Alias 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.020466812369600143。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00183256677239487
|-4.47%
|30天
|$ +0.0130797950
|+33.40%
|60天
|$ +0.0246082836
|+62.84%
|90天
|$ +0.020466812369600143
|+109.48%
Alias 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-3.21%
-4.47%
+11.77%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 ALIAS 兑换 AUD
A$0.061875091
|1 ALIAS 兑换 GBP
￡0.0309375455
|1 ALIAS 兑换 EUR
€0.0372033775
|1 ALIAS 兑换 USD
$0.03916145
|1 ALIAS 兑换 MYR
RM0.173876838
|1 ALIAS 兑换 TRY
₺1.41764449
|1 ALIAS 兑换 JPY
¥5.9905270065
|1 ALIAS 兑换 RUB
₽3.504949775
|1 ALIAS 兑换 INR
₹3.399997089
|1 ALIAS 兑换 IDR
Rp641.990880888
|1 ALIAS 兑换 PHP
₱2.268231184
|1 ALIAS 兑换 EGP
￡E.1.982352599
|1 ALIAS 兑换 BRL
R$0.225569952
|1 ALIAS 兑换 CAD
C$0.0552176445
|1 ALIAS 兑换 BDT
৳4.732269618
|1 ALIAS 兑换 NGN
₦58.800917175
|1 ALIAS 兑换 UAH
₴1.636165381
|1 ALIAS 兑换 VES
Bs2.38884845
|1 ALIAS 兑换 PKR
Rs10.944842046
|1 ALIAS 兑换 KZT
₸19.5905153625
|1 ALIAS 兑换 THB
฿1.3193492505
|1 ALIAS 兑换 TWD
NT$1.283712331
|1 ALIAS 兑换 CHF
Fr0.035245305
|1 ALIAS 兑换 HKD
HK$0.304676081
|1 ALIAS 兑换 MAD
.د.م0.389264813