Ali for fx protocol by Virtuals 今日价格

Ali for fx protocol by Virtuals (FX) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.96%。当前 FX 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 FX。

Ali for fx protocol by Virtuals 目前市值在 $ 17,889.24 排名第 #-，流通供应量为 989.44M FX。过去 24 小时内，FX 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00163882，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，FX 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -0.41%。过去一天，总交易量达到 --。

Ali for fx protocol by Virtuals（FX）市场信息

市值 $ 17.89K$ 17.89K $ 17.89K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 17.98K$ 17.98K $ 17.98K 流通量 989.44M 989.44M 989.44M 总供应量 994,444,490.6525567 994,444,490.6525567 994,444,490.6525567

Ali for fx protocol by Virtuals 的当前市值为 $ 17.89K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FX 的流通量为 989.44M，总供应量是 994444490.6525567，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 17.98K。