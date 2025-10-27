AlgonFX（ALG）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00107509$ 0.00107509 $ 0.00107509 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +3.66% 涨跌幅（1D） +15.04% 漲跌幅（7D） -15.72% 漲跌幅（7D） -15.72%

AlgonFX（ALG）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，ALG 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。ALG 的历史最高价为 $ 0.00107509，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，ALG 在过去 1 小时内的价格变动为 +3.66%，过去 24 小时内变动为 +15.04%，过去 7 天内累计变动为 -15.72%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

AlgonFX（ALG）市场信息

市值 $ 650.26K$ 650.26K $ 650.26K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 650.26K$ 650.26K $ 650.26K 流通量 999.94M 999.94M 999.94M 总供应量 999,944,220.9414437 999,944,220.9414437 999,944,220.9414437

AlgonFX 的当前市值为 $ 650.26K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ALG 的流通量为 999.94M，总供应量是 999944220.9414437，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 650.26K。