Alea 价格 (ALEA)
今天 Alea (ALEA) 的实时价格为 1.26 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ALEA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Alea 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 8.28K USD
- Alea 当天价格变化为 +5.57%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Alea 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.066471。
在过去30天内，Alea 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.3726855720。
在过去60天内，Alea 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.3175745580。
在过去90天内，Alea 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.3414027513777065。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.066471
|+5.57%
|30天
|$ -0.3726855720
|-29.57%
|60天
|$ -0.3175745580
|-25.20%
|90天
|$ -0.3414027513777065
|-21.31%
Alea 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.18%
+5.57%
-14.14%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Alea is the ultimate competitive, hero-based arena brawler that brings the thrill of ancient gladiatorial combat into the digital realm.
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|1 ALEA 兑换 AUD
A$2.0034
|1 ALEA 兑换 GBP
￡1.0206
|1 ALEA 兑换 EUR
€1.2096
|1 ALEA 兑换 USD
$1.26
|1 ALEA 兑换 MYR
RM5.5944
|1 ALEA 兑换 TRY
₺44.919
|1 ALEA 兑换 JPY
¥196.3458
|1 ALEA 兑换 RUB
₽125.37
|1 ALEA 兑换 INR
₹109.0152
|1 ALEA 兑换 IDR
Rp20,655.7344
|1 ALEA 兑换 PHP
₱73.6974
|1 ALEA 兑换 EGP
￡E.63.3528
|1 ALEA 兑换 BRL
R$7.5852
|1 ALEA 兑换 CAD
C$1.8018
|1 ALEA 兑换 BDT
৳152.5734
|1 ALEA 兑换 NGN
₦1,953.4788
|1 ALEA 兑换 UAH
₴53.0838
|1 ALEA 兑换 VES
Bs69.3
|1 ALEA 兑换 PKR
Rs349.4106
|1 ALEA 兑换 KZT
₸656.586
|1 ALEA 兑换 THB
฿42.6762
|1 ALEA 兑换 TWD
NT$41.2902
|1 ALEA 兑换 CHF
Fr1.134
|1 ALEA 兑换 HKD
HK$9.8028
|1 ALEA 兑换 MAD
.د.م12.5748