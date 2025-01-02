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Alchemix 价格 (ALCX)

USD

Alchemix (ALCX) 实时价格图表

$19.36
$19.36$19.36
+4.60%(1D)

今天 Alchemix (ALCX) 的价格

今天 Alchemix (ALCX) 的实时价格为 19.36 USD。目前其市值为 $ 46.18M USD。ALCX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Alchemix 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.44M USD
- Alchemix 当天价格变化为 +4.60%
- 其循环供应量为 2.39M USD

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Alchemix (ALCX) 价格表现 USD

今天内，Alchemix 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.852284
在过去30天内，Alchemix 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -2.7277291360
在过去60天内，Alchemix 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +8.7863946720
在过去90天内，Alchemix 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +6.308464621561648

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.852284+4.60%
30天$ -2.7277291360-14.08%
60天$ +8.7863946720+45.38%
90天$ +6.308464621561648+48.34%

Alchemix (ALCX) 价格分析

Alchemix 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 18.2
$ 18.2$ 18.2

$ 19.35
$ 19.35$ 19.35

$ 2,066.2
$ 2,066.2$ 2,066.2

+0.94%

+4.60%

-0.92%

Alchemix (ALCX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 46.18M
$ 46.18M$ 46.18M

$ 2.44M
$ 2.44M$ 2.44M

2.39M
2.39M 2.39M

什么是Alchemix (ALCX)

Alchemix token is the governance token for the Alchemix protocol.

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Alchemix (ALCX) 资源

官网

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ALCX 兑换为当地货币

1 ALCX 兑换 AUD
A$30.976
1 ALCX 兑换 GBP
15.2944
1 ALCX 兑换 EUR
18.5856
1 ALCX 兑换 USD
$19.36
1 ALCX 兑换 MYR
RM86.5392
1 ALCX 兑换 TRY
684.7632
1 ALCX 兑换 JPY
¥3,041.0688
1 ALCX 兑换 RUB
2,198.328
1 ALCX 兑换 INR
1,659.9264
1 ALCX 兑换 IDR
Rp312,258.0208
1 ALCX 兑换 PHP
1,118.8144
1 ALCX 兑换 EGP
￡E.983.2944
1 ALCX 兑换 BRL
R$122.3552
1 ALCX 兑换 CAD
C$27.6848
1 ALCX 兑换 BDT
2,313.52
1 ALCX 兑换 NGN
29,968.8928
1 ALCX 兑换 UAH
814.2816
1 ALCX 兑换 VES
Bs987.36
1 ALCX 兑换 PKR
Rs5,392.728
1 ALCX 兑换 KZT
10,162.6448
1 ALCX 兑换 THB
฿662.3056
1 ALCX 兑换 TWD
NT$635.7824
1 ALCX 兑换 CHF
Fr17.424
1 ALCX 兑换 HKD
HK$150.4272
1 ALCX 兑换 MAD
.د.م195.536