Albert the Monkey 今日价格

Albert the Monkey (ALBERT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.92%。当前 ALBERT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ALBERT。

Albert the Monkey 目前市值在 $ 11,752.1 排名第 #-，流通供应量为 999.71M ALBERT。过去 24 小时内，ALBERT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ALBERT 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 -12.37%。过去一天，总交易量达到 --。

Albert the Monkey（ALBERT）市场信息

市值 $ 11.75K$ 11.75K $ 11.75K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 11.75K$ 11.75K $ 11.75K 流通量 999.71M 999.71M 999.71M 总供应量 999,711,504.42721 999,711,504.42721 999,711,504.42721

Albert the Monkey 的当前市值为 $ 11.75K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ALBERT 的流通量为 999.71M，总供应量是 999711504.42721，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11.75K。