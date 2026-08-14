Albemarle City 今日价格

Albemarle City (ALBEMARLE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 7.01%。当前 ALBEMARLE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ALBEMARLE。

Albemarle City 目前市值在 $ 178,580 排名第 #-，流通供应量为 999.99M ALBEMARLE。过去 24 小时内，ALBEMARLE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ALBEMARLE 在过去一小时内波动了 -0.17%，过去7 天内波动了 +7.77%。过去一天，总交易量达到 $ 4.14K。

Albemarle City（ALBEMARLE）市场信息

市值 $ 178.58K$ 178.58K $ 178.58K 成交量（24H） $ 4.14K$ 4.14K $ 4.14K 完全稀释市值 $ 178.58K$ 178.58K $ 178.58K 流通量 999.99M 999.99M 999.99M 总供应量 999,986,343.701842 999,986,343.701842 999,986,343.701842

Albemarle City 的当前市值为 $ 178.58K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 4.14K。ALBEMARLE 的流通量为 999.99M，总供应量是 999986343.701842，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 178.58K。