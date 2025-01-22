Alaya 价格 (ATP)
今天 Alaya (ATP) 的实时价格为 0.01837555 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ATP 兑换 USD 的价格为实时更新。
Alaya 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 145.05 USD
- Alaya 当天价格变化为 +10.19%
- 其循环供应量为 0.00 USD
在获取 MEXC 上从 ATP兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 ATP 价格信息的首选平台。
今天内，Alaya 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00169936。
在过去30天内，Alaya 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0086541214。
在过去60天内，Alaya 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0110228107。
在过去90天内，Alaya 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.005958175421417089。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00169936
|+10.19%
|30天
|$ +0.0086541214
|+47.10%
|60天
|$ +0.0110228107
|+59.99%
|90天
|$ +0.005958175421417089
|+47.98%
Alaya 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.07%
+10.19%
-8.07%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Alaya is a business sandbox and testing field for the next-generation of financial infrastructure of PlatON, a global data asset computing infrastructure with cutting-edge privacy-preserving architecture. While Alaya and PlatON share the almost identical underlying technology, they maintain their respective degrees of openness and independent activities. Alaya is positioned as a testing ground for innovative technology and distributed finance, and PlatON will focus more on serving financial institutions across the globe and ultimately building up a multi-level business model of finance.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 ATP 兑换 AUD
A$0.0292171245
|1 ATP 兑换 GBP
￡0.0148841955
|1 ATP 兑换 EUR
€0.017640528
|1 ATP 兑换 USD
$0.01837555
|1 ATP 兑换 MYR
RM0.0817711975
|1 ATP 兑换 TRY
₺0.6550883575
|1 ATP 兑换 JPY
¥2.8630944455
|1 ATP 兑换 RUB
₽1.828367225
|1 ATP 兑换 INR
₹1.5900363415
|1 ATP 兑换 IDR
Rp301.238476392
|1 ATP 兑换 PHP
₱1.0747859195
|1 ATP 兑换 EGP
￡E.0.924290165
|1 ATP 兑换 BRL
R$0.110620811
|1 ATP 兑换 CAD
C$0.0262770365
|1 ATP 兑换 BDT
৳2.2250953495
|1 ATP 兑换 NGN
₦28.489085209
|1 ATP 兑换 UAH
₴0.7741619215
|1 ATP 兑换 VES
Bs1.01065525
|1 ATP 兑换 PKR
Rs5.0957237705
|1 ATP 兑换 KZT
₸9.575499105
|1 ATP 兑换 THB
฿0.6223798785
|1 ATP 兑换 TWD
NT$0.602350529
|1 ATP 兑换 CHF
Fr0.016537995
|1 ATP 兑换 HKD
HK$0.142961779
|1 ATP 兑换 MAD
.د.م0.183387989