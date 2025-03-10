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AlaunchAI 价格 (ALAI)

USD

AlaunchAI (ALAI) 实时价格图表

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-6.60%(1D)

今天 AlaunchAI (ALAI) 的价格

今天 AlaunchAI (ALAI) 的实时价格为 0.00000183 USD。目前其市值为 $ 1.83K USD。ALAI 兑换 USD 的价格为实时更新。
AlaunchAI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 18.38 USD
- AlaunchAI 当天价格变化为 -6.69%
- 其循环供应量为 1.00B USD

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AlaunchAI (ALAI) 价格表现 USD

今天内，AlaunchAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，AlaunchAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，AlaunchAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，AlaunchAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-6.69%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

AlaunchAI (ALAI) 价格分析

AlaunchAI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00000182
$ 0.00000182$ 0.00000182

$ 0.0000020
$ 0.0000020$ 0.0000020

$ 0.00047038
$ 0.00047038$ 0.00047038

-0.47%

-6.69%

-29.82%

AlaunchAI (ALAI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.83K
$ 1.83K$ 1.83K

$ 18.38
$ 18.38$ 18.38

1.00B
1.00B 1.00B

什么是AlaunchAI (ALAI)

Alaunch is the AI Agent tokenization platform on Avalanche, offering FairLaunch and Presale systems for AI builders. It enables AI-powered assets to be created, trained, and launched with automated liquidity and dynamic pricing via bonding curves. AI features unlock in phases, starting with AI-Powered Conversation Hub, Telegram Interactions, and X Interactions, evolving as AI Agents train and adapt.

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AlaunchAI (ALAI) 资源

官网

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ALAI 兑换为当地货币

1 ALAI 兑换 AUD
A$0.0000028914
1 ALAI 兑换 GBP
0.0000014091
1 ALAI 兑换 EUR
0.0000016836
1 ALAI 兑换 USD
$0.00000183
1 ALAI 兑换 MYR
RM0.0000080703
1 ALAI 兑换 TRY
0.0000667218
1 ALAI 兑换 JPY
¥0.0002706936
1 ALAI 兑换 RUB
0.0001629066
1 ALAI 兑换 INR
0.0001594662
1 ALAI 兑换 IDR
Rp0.0299999952
1 ALAI 兑换 PHP
0.000104676
1 ALAI 兑换 EGP
￡E.0.0000927078
1 ALAI 兑换 BRL
R$0.0000105774
1 ALAI 兑换 CAD
C$0.0000026169
1 ALAI 兑换 BDT
0.0002225829
1 ALAI 兑换 NGN
0.0027727245
1 ALAI 兑换 UAH
0.0000755058
1 ALAI 兑换 VES
Bs0.00011712
1 ALAI 兑换 PKR
Rs0.0005130222
1 ALAI 兑换 KZT
0.0008988045
1 ALAI 兑换 THB
฿0.0000617625
1 ALAI 兑换 TWD
NT$0.0000600972
1 ALAI 兑换 CHF
Fr0.0000016104
1 ALAI 兑换 HKD
HK$0.0000142191
1 ALAI 兑换 MAD
.د.م0.0000178059
1 ALAI 兑换 MXN
$0.0000370575