Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares 今日价格

Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares (WMKT) 今日实时价格为 $ 0.618015，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 WMKT 兑 USD 的汇率为 $ 0.618015 每 WMKT。

Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares 目前市值在 $ 267,034 排名第 #-，流通供应量为 432.08K WMKT。过去 24 小时内，WMKT 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 4.36，而历史最低价为 $ 0.610857。

短期表现方面，WMKT 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -49.74%。过去一天，总交易量达到 $ 24.72。

Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares（WMKT）市场信息

市值 $ 267.03K$ 267.03K $ 267.03K 成交量（24H） $ 24.72$ 24.72 $ 24.72 完全稀释市值 $ 267.03K$ 267.03K $ 267.03K 流通量 432.08K 432.08K 432.08K 总供应量 432,084.0 432,084.0 432,084.0

Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares 的当前市值为 $ 267.03K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 24.72。WMKT 的流通量为 432.08K，总供应量是 432084.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 267.03K。