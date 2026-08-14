Aktionariat Switzerlend AG Shares 今日价格

Aktionariat Switzerlend AG Shares (LENDS) 今日实时价格为 $ 81.93，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 LENDS 兑 USD 的汇率为 $ 81.93 每 LENDS。

Aktionariat Switzerlend AG Shares 目前市值在 $ 2,234,874 排名第 #-，流通供应量为 27.28K LENDS。过去 24 小时内，LENDS 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 86.92，而历史最低价为 $ 81.88。

短期表现方面，LENDS 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 81.93。

Aktionariat Switzerlend AG Shares（LENDS）市场信息

市值 $ 2.23M$ 2.23M $ 2.23M 成交量（24H） $ 81.93$ 81.93 $ 81.93 完全稀释市值 $ 2.23M$ 2.23M $ 2.23M 流通量 27.28K 27.28K 27.28K 总供应量 27,277.0 27,277.0 27,277.0

Aktionariat Switzerlend AG Shares 的当前市值为 $ 2.23M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 81.93。LENDS 的流通量为 27.28K，总供应量是 27277.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.23M。