AKIRA LABS（AKIRA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.02% 涨跌幅（1D） -0.50% 漲跌幅（7D） +1.49% 漲跌幅（7D） +1.49%

AKIRA LABS（AKIRA）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，AKIRA 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。AKIRA 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，AKIRA 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.02%，过去 24 小时内变动为 -0.50%，过去 7 天内累计变动为 +1.49%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

AKIRA LABS（AKIRA）市场信息

市值 $ 15.11K$ 15.11K $ 15.11K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 15.13K$ 15.13K $ 15.13K 流通量 979.79M 979.79M 979.79M 总供应量 980,977,215.849798 980,977,215.849798 980,977,215.849798

AKIRA LABS 的当前市值为 $ 15.11K, 它过去 24 小时的交易量为 --。AKIRA 的流通量为 979.79M，总供应量是 980977215.849798，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 15.13K。