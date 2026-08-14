Akasha 今日价格

Akasha (AKA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 8.64%。当前 AKA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 AKA。

Akasha 目前市值在 $ 152,294 排名第 #-，流通供应量为 999.99M AKA。过去 24 小时内，AKA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.058342，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，AKA 在过去一小时内波动了 -0.07%，过去7 天内波动了 +12.51%。过去一天，总交易量达到 $ 494.24。

Akasha（AKA）市场信息

市值 $ 152.29K$ 152.29K $ 152.29K 成交量（24H） $ 494.24$ 494.24 $ 494.24 完全稀释市值 $ 152.29K$ 152.29K $ 152.29K 流通量 999.99M 999.99M 999.99M 总供应量 999,993,387.26 999,993,387.26 999,993,387.26

Akasha 的当前市值为 $ 152.29K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 494.24。AKA 的流通量为 999.99M，总供应量是 999993387.26，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 152.29K。