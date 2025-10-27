aixrp（AIXRP）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00019852 $ 0.00035717 24H最低价 $ 0.00019852 24H最高价 $ 0.00035717 历史最高 $ 0.00198245 最低价 $ 0.00007097 涨跌幅（1H） -0.85% 涨跌幅（1D） +17.82% 漲跌幅（7D） +220.85%

aixrp（AIXRP）当前实时价格为 $0.00026352。过去 24 小时内，AIXRP 的交易价格在 $ 0.00019852 至 $ 0.00035717 之间波动，市场活跃度显著。AIXRP 的历史最高价为 $ 0.00198245，历史最低价为 $ 0.00007097。

从短期表现来看，AIXRP 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.85%，过去 24 小时内变动为 +17.82%，过去 7 天内累计变动为 +220.85%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

aixrp（AIXRP）市场信息

市值 $ 77.43K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 263.56K 流通量 293.80M 总供应量 1,000,000,000.0

aixrp 的当前市值为 $ 77.43K, 它过去 24 小时的交易量为 --。AIXRP 的流通量为 293.80M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 263.56K。