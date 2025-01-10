aixCB by Virtuals 价格 (AIXCB)
今天 aixCB by Virtuals (AIXCB) 的实时价格为 0.04137304 USD。目前其市值为 $ 41.83M USD。AIXCB 兑换 USD 的价格为实时更新。
aixCB by Virtuals 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.63M USD
- aixCB by Virtuals 当天价格变化为 -22.46%
- 其循环供应量为 993.51M USD
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今天内，aixCB by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.01198701045440148。
在过去30天内，aixCB by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，aixCB by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，aixCB by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.01198701045440148
|-22.46%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
aixCB by Virtuals 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-4.48%
-22.46%
-41.93%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
aixCB Capital is a community-backed, AI-driven venture capital initiative focused on funding and supporting early-stage AI, AI Agents, and Decentralized Science (DeSci) projects. By leveraging cutting-edge technology and a strong network of collaborators, aixCB Capital bridges the gap between visionary founders and the resources they need to succeed.Enabling community-driven governance for transparent and inclusive decision-making, ensuring alignment with stakeholder interests.
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|1 AIXCB 兑换 AUD
A$0.0666105944
|1 AIXCB 兑换 GBP
￡0.0335121624
|1 AIXCB 兑换 EUR
€0.0401318488
|1 AIXCB 兑换 USD
$0.04137304
|1 AIXCB 兑换 MYR
RM0.1857649496
|1 AIXCB 兑换 TRY
₺1.4658468072
|1 AIXCB 兑换 JPY
¥6.5336304768
|1 AIXCB 兑换 RUB
₽4.1956399864
|1 AIXCB 兑换 INR
₹3.5551853272
|1 AIXCB 兑换 IDR
Rp667.3070033512
|1 AIXCB 兑换 PHP
₱2.4165992664
|1 AIXCB 兑换 EGP
￡E.2.0918209024
|1 AIXCB 兑换 BRL
R$0.2498931616
|1 AIXCB 兑换 CAD
C$0.0595771776
|1 AIXCB 兑换 BDT
৳5.0466834192
|1 AIXCB 兑换 NGN
₦64.0446384592
|1 AIXCB 兑换 UAH
₴1.7538031656
|1 AIXCB 兑换 VES
Bs2.19277112
|1 AIXCB 兑换 PKR
Rs11.5372859344
|1 AIXCB 兑换 KZT
₸21.7522895104
|1 AIXCB 兑换 THB
฿1.4302659928
|1 AIXCB 兑换 TWD
NT$1.3636553984
|1 AIXCB 兑换 CHF
Fr0.0376494664
|1 AIXCB 兑换 HKD
HK$0.3218822512
|1 AIXCB 兑换 MAD
.د.م0.4162127824