AIxBET 今日价格

AIxBET ($AXB) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.84%。当前 $AXB 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 $AXB。

AIxBET 目前市值在 $ 77,328 排名第 #-，流通供应量为 173.07M $AXB。过去 24 小时内，$AXB 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00623622，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，$AXB 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +3.90%。过去一天，总交易量达到 $ 7.59。

AIxBET（$AXB）市场信息

市值 $ 77.33K$ 77.33K $ 77.33K 成交量（24H） $ 7.59$ 7.59 $ 7.59 完全稀释市值 $ 446.79K$ 446.79K $ 446.79K 流通量 173.07M 173.07M 173.07M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

AIxBET 的当前市值为 $ 77.33K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 7.59。$AXB 的流通量为 173.07M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 446.79K。