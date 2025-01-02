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Aiwithdaddyissues 价格 (SHEGEN)

USD

Aiwithdaddyissues (SHEGEN) 实时价格图表

$0.00415457
$0.00415457$0.00415457
+17.70%(1D)

今天 Aiwithdaddyissues (SHEGEN) 的价格

今天 Aiwithdaddyissues (SHEGEN) 的实时价格为 0.00415509 USD。目前其市值为 $ 4.19M USD。SHEGEN 兑换 USD 的价格为实时更新。
Aiwithdaddyissues 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.07M USD
- Aiwithdaddyissues 当天价格变化为 +17.73%
- 其循环供应量为 999.95M USD

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Aiwithdaddyissues (SHEGEN) 价格表现 USD

今天内，Aiwithdaddyissues 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00062563
在过去30天内，Aiwithdaddyissues 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0027269631
在过去60天内，Aiwithdaddyissues 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0018361691
在过去90天内，Aiwithdaddyissues 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00062563+17.73%
30天$ -0.0027269631-65.62%
60天$ -0.0018361691-44.19%
90天$ 0--

Aiwithdaddyissues (SHEGEN) 价格分析

Aiwithdaddyissues 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00338401
$ 0.00338401$ 0.00338401

$ 0.00481789
$ 0.00481789$ 0.00481789

$ 0.04282898
$ 0.04282898$ 0.04282898

-5.09%

+17.73%

+39.03%

Aiwithdaddyissues (SHEGEN) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 4.19M
$ 4.19M$ 4.19M

$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M

999.95M
999.95M 999.95M

什么是Aiwithdaddyissues (SHEGEN)

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Aiwithdaddyissues (SHEGEN) 资源

官网

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SHEGEN 兑换为当地货币

1 SHEGEN 兑换 AUD
A$0.006648144
1 SHEGEN 兑换 GBP
0.0032825211
1 SHEGEN 兑换 EUR
0.0039888864
1 SHEGEN 兑换 USD
$0.00415509
1 SHEGEN 兑换 MYR
RM0.0185732523
1 SHEGEN 兑换 TRY
0.146674677
1 SHEGEN 兑换 JPY
¥0.6514350102
1 SHEGEN 兑换 RUB
0.4570183491
1 SHEGEN 兑换 INR
0.3562574166
1 SHEGEN 兑换 IDR
Rp67.0175712627
1 SHEGEN 兑换 PHP
0.2406628128
1 SHEGEN 兑换 EGP
￡E.0.2110370211
1 SHEGEN 兑换 BRL
R$0.0263432706
1 SHEGEN 兑换 CAD
C$0.0059833296
1 SHEGEN 兑换 BDT
0.496533255
1 SHEGEN 兑换 NGN
6.4319962182
1 SHEGEN 兑换 UAH
0.1747630854
1 SHEGEN 兑换 VES
Bs0.21190959
1 SHEGEN 兑换 PKR
Rs1.1574003195
1 SHEGEN 兑换 KZT
2.1811313937
1 SHEGEN 兑换 THB
฿0.1422287307
1 SHEGEN 兑换 TWD
NT$0.1365778083
1 SHEGEN 兑换 CHF
Fr0.003739581
1 SHEGEN 兑换 HKD
HK$0.0322850493
1 SHEGEN 兑换 MAD
.د.م0.041966409