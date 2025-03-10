AIVeronica by Virtuals 价格 (AIV)
今天 AIVeronica by Virtuals (AIV) 的实时价格为 0.00257866 USD。目前其市值为 $ 2.58M USD。AIV 兑换 USD 的价格为实时更新。
AIVeronica by Virtuals 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 18.15K USD
- AIVeronica by Virtuals 当天价格变化为 -9.70%
- 其循环供应量为 1.00B USD
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今天内，AIVeronica by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000277002296679017。
在过去30天内，AIVeronica by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，AIVeronica by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，AIVeronica by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000277002296679017
|-9.70%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
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|90天
|$ 0
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AIVeronica by Virtuals 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.33%
-9.70%
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深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 AIV 兑换 AUD
A$0.0040742828
|1 AIV 兑换 GBP
￡0.0019855682
|1 AIV 兑换 EUR
€0.0023723672
|1 AIV 兑换 USD
$0.00257866
|1 AIV 兑换 MYR
RM0.0113718906
|1 AIV 兑换 TRY
₺0.0940179436
|1 AIV 兑换 JPY
¥0.3817963996
|1 AIV 兑换 RUB
₽0.2295523132
|1 AIV 兑换 INR
₹0.2247044324
|1 AIV 兑换 IDR
Rp42.2731079904
|1 AIV 兑换 PHP
₱0.147499352
|1 AIV 兑换 EGP
￡E.0.1306864888
|1 AIV 兑换 BRL
R$0.0149046548
|1 AIV 兑换 CAD
C$0.0036874838
|1 AIV 兑换 BDT
৳0.3136424158
|1 AIV 兑换 NGN
₦3.907056699
|1 AIV 兑换 UAH
₴0.1063955116
|1 AIV 兑换 VES
Bs0.16503424
|1 AIV 兑换 PKR
Rs0.7229015444
|1 AIV 兑换 KZT
₸1.266508859
|1 AIV 兑换 THB
฿0.0871071348
|1 AIV 兑换 TWD
NT$0.0846831944
|1 AIV 兑换 CHF
Fr0.0022692208
|1 AIV 兑换 HKD
HK$0.0200361882
|1 AIV 兑换 MAD
.د.م0.0250903618
|1 AIV 兑换 MXN
$0.052346798