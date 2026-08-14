AISI SPACE 今日价格

AISI SPACE (AISI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 110.36%。当前 AISI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 AISI。

AISI SPACE 目前市值在 $ 73,934 排名第 #-，流通供应量为 999.93M AISI。过去 24 小时内，AISI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00141572，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，AISI 在过去一小时内波动了 +5.19%，过去7 天内波动了 +142.94%。过去一天，总交易量达到 --。

AISI SPACE（AISI）市场信息

市值 $ 73.93K$ 73.93K $ 73.93K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 73.93K$ 73.93K $ 73.93K 流通量 999.93M 999.93M 999.93M 总供应量 999,934,819.001553 999,934,819.001553 999,934,819.001553

AISI SPACE 的当前市值为 $ 73.93K, 它过去 24 小时的交易量为 --。AISI 的流通量为 999.93M，总供应量是 999934819.001553，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 73.93K。