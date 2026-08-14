AiShiba 今日价格

AiShiba (SHIBAI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.46%。当前 SHIBAI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SHIBAI。

AiShiba 目前市值在 $ 24,377 排名第 #-，流通供应量为 210,000.00T SHIBAI。过去 24 小时内，SHIBAI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SHIBAI 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +0.31%。过去一天，总交易量达到 --。

AiShiba（SHIBAI）市场信息

市值 $ 24.38K$ 24.38K $ 24.38K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 24.38K$ 24.38K $ 24.38K 流通量 210,000.00T 210,000.00T 210,000.00T 总供应量 2.1e+17 2.1e+17 2.1e+17

AiShiba 的当前市值为 $ 24.38K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SHIBAI 的流通量为 210,000.00T，总供应量是 2.1e+17，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 24.38K。