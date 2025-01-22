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Airpuff 价格 (APUFF)

USD

Airpuff (APUFF) 实时价格图表

$0.00423931
$0.00423931$0.00423931
+3.90%(1D)

今天 Airpuff (APUFF) 的价格

今天 Airpuff (APUFF) 的实时价格为 0.00423931 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。APUFF 兑换 USD 的价格为实时更新。
Airpuff 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 62.28K USD
- Airpuff 当天价格变化为 +3.93%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Airpuff (APUFF) 价格表现 USD

今天内，Airpuff 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00016014
在过去30天内，Airpuff 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000173620
在过去60天内，Airpuff 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0005153415
在过去90天内，Airpuff 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.000253007703534502

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00016014+3.93%
30天$ +0.0000173620+0.41%
60天$ -0.0005153415-12.15%
90天$ +0.000253007703534502+6.35%

Airpuff (APUFF) 价格分析

Airpuff 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00407478
$ 0.00407478$ 0.00407478

$ 0.00478903
$ 0.00478903$ 0.00478903

$ 0.070533
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+0.45%

+3.93%

-5.28%

Airpuff (APUFF) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 62.28K
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什么是Airpuff (APUFF)

AirPuff is the first AI-driven AirdropFi Project that enables users to perform leverage farming up to 15x leverage on their airdrops in different sectors and optimizes the potential return of airdrop by leveraging AI-driven approach.

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Airpuff (APUFF) 资源

官网

大家还在问：关于 Airpuff (APUFF) 的其他问题

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APUFF 兑换为当地货币

1 APUFF 兑换 AUD
A$0.0067405029
1 APUFF 兑换 GBP
0.0034338411
1 APUFF 兑换 EUR
0.0040697376
1 APUFF 兑换 USD
$0.00423931
1 APUFF 兑换 MYR
RM0.0188649295
1 APUFF 兑换 TRY
0.1511314015
1 APUFF 兑换 JPY
¥0.6605268911
1 APUFF 兑换 RUB
0.421811345
1 APUFF 兑换 INR
0.3668274943
1 APUFF 兑换 IDR
Rp69.4968741264
1 APUFF 兑换 PHP
0.2479572419
1 APUFF 兑换 EGP
￡E.0.213237293
1 APUFF 兑换 BRL
R$0.0255206462
1 APUFF 兑换 CAD
C$0.0060622133
1 APUFF 兑换 BDT
0.5133380479
1 APUFF 兑换 NGN
6.5725414378
1 APUFF 兑换 UAH
0.1786021303
1 APUFF 兑换 VES
Bs0.23316205
1 APUFF 兑换 PKR
Rs1.1756030561
1 APUFF 兑换 KZT
2.209104441
1 APUFF 兑换 THB
฿0.1435854297
1 APUFF 兑换 TWD
NT$0.1389645818
1 APUFF 兑换 CHF
Fr0.003815379
1 APUFF 兑换 HKD
HK$0.0329818318
1 APUFF 兑换 MAD
.د.م0.0423083138