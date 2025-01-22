Airpuff 价格 (APUFF)
今天 Airpuff (APUFF) 的实时价格为 0.00423931 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。APUFF 兑换 USD 的价格为实时更新。
Airpuff 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 62.28K USD
- Airpuff 当天价格变化为 +3.93%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Airpuff 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00016014。
在过去30天内，Airpuff 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000173620。
在过去60天内，Airpuff 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0005153415。
在过去90天内，Airpuff 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.000253007703534502。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00016014
|+3.93%
|30天
|$ +0.0000173620
|+0.41%
|60天
|$ -0.0005153415
|-12.15%
|90天
|$ +0.000253007703534502
|+6.35%
Airpuff 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.45%
+3.93%
-5.28%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
AirPuff is the first AI-driven AirdropFi Project that enables users to perform leverage farming up to 15x leverage on their airdrops in different sectors and optimizes the potential return of airdrop by leveraging AI-driven approach.
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|1 APUFF 兑换 AUD
A$0.0067405029
|1 APUFF 兑换 GBP
￡0.0034338411
|1 APUFF 兑换 EUR
€0.0040697376
|1 APUFF 兑换 USD
$0.00423931
|1 APUFF 兑换 MYR
RM0.0188649295
|1 APUFF 兑换 TRY
₺0.1511314015
|1 APUFF 兑换 JPY
¥0.6605268911
|1 APUFF 兑换 RUB
₽0.421811345
|1 APUFF 兑换 INR
₹0.3668274943
|1 APUFF 兑换 IDR
Rp69.4968741264
|1 APUFF 兑换 PHP
₱0.2479572419
|1 APUFF 兑换 EGP
￡E.0.213237293
|1 APUFF 兑换 BRL
R$0.0255206462
|1 APUFF 兑换 CAD
C$0.0060622133
|1 APUFF 兑换 BDT
৳0.5133380479
|1 APUFF 兑换 NGN
₦6.5725414378
|1 APUFF 兑换 UAH
₴0.1786021303
|1 APUFF 兑换 VES
Bs0.23316205
|1 APUFF 兑换 PKR
Rs1.1756030561
|1 APUFF 兑换 KZT
₸2.209104441
|1 APUFF 兑换 THB
฿0.1435854297
|1 APUFF 兑换 TWD
NT$0.1389645818
|1 APUFF 兑换 CHF
Fr0.003815379
|1 APUFF 兑换 HKD
HK$0.0329818318
|1 APUFF 兑换 MAD
.د.م0.0423083138