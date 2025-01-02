AIRian 价格 (AIR)
今天 AIRian (AIR) 的实时价格为 0.04152077 USD。目前其市值为 $ 2.89M USD。AIR 兑换 USD 的价格为实时更新。
AIRian 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 197.50K USD
- AIRian 当天价格变化为 +0.60%
- 其循环供应量为 69.50M USD
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今天内，AIRian 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00024889。
在过去30天内，AIRian 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0045085452。
在过去60天内，AIRian 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0149249189。
在过去90天内，AIRian 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.02625290514481361。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00024889
|+0.60%
|30天
|$ -0.0045085452
|-10.85%
|60天
|$ -0.0149249189
|-35.94%
|90天
|$ -0.02625290514481361
|-38.73%
AIRian 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.57%
+0.60%
-5.60%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 AIR 兑换 AUD
A$0.066433232
|1 AIR 兑换 GBP
￡0.0328014083
|1 AIR 兑换 EUR
€0.0398599392
|1 AIR 兑换 USD
$0.04152077
|1 AIR 兑换 MYR
RM0.1855978419
|1 AIR 兑换 TRY
₺1.465683181
|1 AIR 兑换 JPY
¥6.5096263206
|1 AIR 兑换 RUB
₽4.5668694923
|1 AIR 兑换 INR
₹3.5599908198
|1 AIR 兑换 IDR
Rp669.6897449531
|1 AIR 兑换 PHP
₱2.4048829984
|1 AIR 兑换 EGP
￡E.2.1088399083
|1 AIR 兑换 BRL
R$0.2632416818
|1 AIR 兑换 CAD
C$0.0597899088
|1 AIR 兑换 BDT
৳4.961732015
|1 AIR 兑换 NGN
₦64.2733215446
|1 AIR 兑换 UAH
₴1.7463635862
|1 AIR 兑换 VES
Bs2.11755927
|1 AIR 兑换 PKR
Rs11.5656104835
|1 AIR 兑换 KZT
₸21.7954977961
|1 AIR 兑换 THB
฿1.4212559571
|1 AIR 兑换 TWD
NT$1.3647877099
|1 AIR 兑换 CHF
Fr0.037368693
|1 AIR 兑换 HKD
HK$0.3226163829
|1 AIR 兑换 MAD
.د.م0.419359777