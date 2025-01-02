AIRian 价格 (AIR)

USD

AIRian (AIR) 实时价格图表

$0.04152077
$0.04152077$0.04152077
+0.60%(1D)

今天 AIRian (AIR) 的价格

今天 AIRian (AIR) 的实时价格为 0.04152077 USD。目前其市值为 $ 2.89M USD。AIR 兑换 USD 的价格为实时更新。
AIRian 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 197.50K USD
- AIRian 当天价格变化为 +0.60%
- 其循环供应量为 69.50M USD

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AIRian (AIR) 价格表现 USD

今天内，AIRian 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00024889
在过去30天内，AIRian 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0045085452
在过去60天内，AIRian 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0149249189
在过去90天内，AIRian 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.02625290514481361

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00024889+0.60%
30天$ -0.0045085452-10.85%
60天$ -0.0149249189-35.94%
90天$ -0.02625290514481361-38.73%

AIRian (AIR) 价格分析

AIRian 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.04097465
$ 0.04097465$ 0.04097465

$ 0.04167192
$ 0.04167192$ 0.04167192

$ 0.116475
$ 0.116475$ 0.116475

+0.57%

+0.60%

-5.60%

AIRian (AIR) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 2.89M
$ 2.89M$ 2.89M

$ 197.50K
$ 197.50K$ 197.50K

69.50M
69.50M 69.50M

什么是AIRian (AIR)

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AIRian (AIR) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 AIRian (AIR) 的其他问题

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AIR 兑换为当地货币

1 AIR 兑换 AUD
A$0.066433232
1 AIR 兑换 GBP
0.0328014083
1 AIR 兑换 EUR
0.0398599392
1 AIR 兑换 USD
$0.04152077
1 AIR 兑换 MYR
RM0.1855978419
1 AIR 兑换 TRY
1.465683181
1 AIR 兑换 JPY
¥6.5096263206
1 AIR 兑换 RUB
4.5668694923
1 AIR 兑换 INR
3.5599908198
1 AIR 兑换 IDR
Rp669.6897449531
1 AIR 兑换 PHP
2.4048829984
1 AIR 兑换 EGP
￡E.2.1088399083
1 AIR 兑换 BRL
R$0.2632416818
1 AIR 兑换 CAD
C$0.0597899088
1 AIR 兑换 BDT
4.961732015
1 AIR 兑换 NGN
64.2733215446
1 AIR 兑换 UAH
1.7463635862
1 AIR 兑换 VES
Bs2.11755927
1 AIR 兑换 PKR
Rs11.5656104835
1 AIR 兑换 KZT
21.7954977961
1 AIR 兑换 THB
฿1.4212559571
1 AIR 兑换 TWD
NT$1.3647877099
1 AIR 兑换 CHF
Fr0.037368693
1 AIR 兑换 HKD
HK$0.3226163829
1 AIR 兑换 MAD
.د.م0.419359777