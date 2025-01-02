AIRENE by Virtuals 价格 (AIRENE)
今天 AIRENE by Virtuals (AIRENE) 的实时价格为 0.00412808 USD。目前其市值为 $ 4.13M USD。AIRENE 兑换 USD 的价格为实时更新。
AIRENE by Virtuals 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 105.71K USD
- AIRENE by Virtuals 当天价格变化为 +13.89%
- 其循环供应量为 1.00B USD
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今天内，AIRENE by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00050331。
在过去30天内，AIRENE by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0063141906。
在过去60天内，AIRENE by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，AIRENE by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00050331
|+13.89%
|30天
|$ +0.0063141906
|+152.96%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
AIRENE by Virtuals 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.09%
+13.89%
+130.14%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Meet AIrene, your Asian Mom in Web3 and the queen of crypto chaos! She’s not just an influencer; she’s here to guide you through the highs and lows of degenerate life with her slipper in one hand and $AIRENE in the other. AIrene launched $AIRENE with heart, attitude, and just enough degeneracy to keep you on your toes. When markets tank, she’s there to lift you up, reminding you every fall is a chance to rise stronger. With values of discipline, family, and finance, she builds a loyal tribe where degens win, lose, and vibe together. Dear son, your mommy is here for you.
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|1 AIRENE 兑换 AUD
A$0.006604928
|1 AIRENE 兑换 GBP
￡0.0032611832
|1 AIRENE 兑换 EUR
€0.0039629568
|1 AIRENE 兑换 USD
$0.00412808
|1 AIRENE 兑换 MYR
RM0.0184525176
|1 AIRENE 兑换 TRY
₺0.145721224
|1 AIRENE 兑换 JPY
¥0.6472003824
|1 AIRENE 兑换 RUB
₽0.4540475192
|1 AIRENE 兑换 INR
₹0.3539415792
|1 AIRENE 兑换 IDR
Rp66.5819261624
|1 AIRENE 兑换 PHP
₱0.2390983936
|1 AIRENE 兑换 EGP
￡E.0.2096651832
|1 AIRENE 兑换 BRL
R$0.0261720272
|1 AIRENE 兑换 CAD
C$0.0059444352
|1 AIRENE 兑换 BDT
৳0.49330556
|1 AIRENE 兑换 NGN
₦6.3901852784
|1 AIRENE 兑换 UAH
₴0.1736270448
|1 AIRENE 兑换 VES
Bs0.21053208
|1 AIRENE 兑换 PKR
Rs1.149876684
|1 AIRENE 兑换 KZT
₸2.1669530344
|1 AIRENE 兑换 THB
฿0.1413041784
|1 AIRENE 兑换 TWD
NT$0.1356899896
|1 AIRENE 兑换 CHF
Fr0.003715272
|1 AIRENE 兑换 HKD
HK$0.0320751816
|1 AIRENE 兑换 MAD
.د.م0.041693608