Aircoin（AIRCOIN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00118047 $ 0.00118047 $ 0.00118047 24H最低价 $ 0.00143642 $ 0.00143642 $ 0.00143642 24H最高价 24H最低价 $ 0.00118047$ 0.00118047 $ 0.00118047 24H最高价 $ 0.00143642$ 0.00143642 $ 0.00143642 历史最高 $ 0.00257008$ 0.00257008 $ 0.00257008 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -1.03% 涨跌幅（1D） +6.81% 漲跌幅（7D） -20.29% 漲跌幅（7D） -20.29%

Aircoin（AIRCOIN）当前实时价格为 $0.00138705。过去 24 小时内，AIRCOIN 的交易价格在 $ 0.00118047 至 $ 0.00143642 之间波动，市场活跃度显著。AIRCOIN 的历史最高价为 $ 0.00257008，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，AIRCOIN 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.03%，过去 24 小时内变动为 +6.81%，过去 7 天内累计变动为 -20.29%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Aircoin（AIRCOIN）市场信息

市值 $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M 流通量 998.50M 998.50M 998.50M 总供应量 998,501,329.043982 998,501,329.043982 998,501,329.043982

Aircoin 的当前市值为 $ 1.38M, 它过去 24 小时的交易量为 --。AIRCOIN 的流通量为 998.50M，总供应量是 998501329.043982，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.38M。