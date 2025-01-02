AIOZ Network 价格 (AIOZ)
今天 AIOZ Network (AIOZ) 的实时价格为 0.805296 USD。目前其市值为 $ 925.41M USD。AIOZ 兑换 USD 的价格为实时更新。
AIOZ Network 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 19.15M USD
- AIOZ Network 当天价格变化为 +6.30%
- 其循环供应量为 1.15B USD
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今天内，AIOZ Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.04774165。
在过去30天内，AIOZ Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2233046348。
在过去60天内，AIOZ Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.8224603205。
在过去90天内，AIOZ Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.3297391452410209。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.04774165
|+6.30%
|30天
|$ -0.2233046348
|-27.72%
|60天
|$ +0.8224603205
|+102.13%
|90天
|$ +0.3297391452410209
|+69.34%
AIOZ Network 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.38%
+6.30%
-6.30%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
AIOZ Network is a DePIN for Web3 AI, Storage and Streaming. AIOZ empowers a faster, secure and decentralized future. Powered by a global network of DePINs, AIOZ rewards you for sharing your computational resources for storing, transcoding, and streaming digital media content and powering decentralized AI computation.
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|1 AIOZ 兑换 AUD
A$1.2884736
|1 AIOZ 兑换 GBP
￡0.63618384
|1 AIOZ 兑换 EUR
€0.77308416
|1 AIOZ 兑换 USD
$0.805296
|1 AIOZ 兑换 MYR
RM3.59967312
|1 AIOZ 兑换 TRY
₺28.4269488
|1 AIOZ 兑换 JPY
¥126.25430688
|1 AIOZ 兑换 RUB
₽88.57450704
|1 AIOZ 兑换 INR
₹69.04607904
|1 AIOZ 兑换 IDR
Rp12,988.64334288
|1 AIOZ 兑换 PHP
₱46.64274432
|1 AIOZ 兑换 EGP
￡E.40.90098384
|1 AIOZ 兑换 BRL
R$5.10557664
|1 AIOZ 兑换 CAD
C$1.15962624
|1 AIOZ 兑换 BDT
৳96.232872
|1 AIOZ 兑换 NGN
₦1,246.58210208
|1 AIOZ 兑换 UAH
₴33.87074976
|1 AIOZ 兑换 VES
Bs41.070096
|1 AIOZ 兑换 PKR
Rs224.3152008
|1 AIOZ 兑换 KZT
₸422.72402928
|1 AIOZ 兑换 THB
฿27.56528208
|1 AIOZ 兑换 TWD
NT$26.47007952
|1 AIOZ 兑换 CHF
Fr0.7247664
|1 AIOZ 兑换 HKD
HK$6.25714992
|1 AIOZ 兑换 MAD
.د.م8.1334896