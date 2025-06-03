AIOS Foundation 价格 (AIOS)
今天 AIOS Foundation (AIOS) 的实时价格为 0.00272736 USD。目前其市值为 $ 909.34K USD。AIOS 兑换 USD 的价格为实时更新。
AIOS Foundation 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- AIOS Foundation 当天价格变化为 +7.75%
- 其循环供应量为 333.79M USD
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今天内，AIOS Foundation 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00019625。
在过去30天内，AIOS Foundation 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0001493600。
在过去60天内，AIOS Foundation 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0028554313。
在过去90天内，AIOS Foundation 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000567358358317379。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00019625
|+7.75%
|30天
|$ +0.0001493600
|+5.48%
|60天
|$ +0.0028554313
|+104.70%
|90天
|$ -0.000567358358317379
|-17.22%
AIOS Foundation 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+5.84%
+7.75%
-9.10%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 AIOS 兑换 VND
₫71.7704784
|1 AIOS 兑换 AUD
A$0.0042001344
|1 AIOS 兑换 GBP
￡0.0020182464
|1 AIOS 兑换 EUR
€0.0023728032
|1 AIOS 兑换 USD
$0.00272736
|1 AIOS 兑换 MYR
RM0.0115640064
|1 AIOS 兑换 TRY
₺0.106776144
|1 AIOS 兑换 JPY
¥0.3903943104
|1 AIOS 兑换 RUB
₽0.2151068832
|1 AIOS 兑换 INR
₹0.2335165632
|1 AIOS 兑换 IDR
Rp44.7108125184
|1 AIOS 兑换 KRW
₩3.7566929376
|1 AIOS 兑换 PHP
₱0.1518866784
|1 AIOS 兑换 EGP
￡E.0.1354406976
|1 AIOS 兑换 BRL
R$0.0154641312
|1 AIOS 兑换 CAD
C$0.0037364832
|1 AIOS 兑换 BDT
৳0.3333924864
|1 AIOS 兑换 NGN
₦4.3154199072
|1 AIOS 兑换 UAH
₴0.113321808
|1 AIOS 兑换 VES
Bs0.26182656
|1 AIOS 兑换 PKR
Rs0.7671790944
|1 AIOS 兑换 KZT
₸1.3971992544
|1 AIOS 兑换 THB
฿0.0888573888
|1 AIOS 兑换 TWD
NT$0.0818480736
|1 AIOS 兑换 AED
د.إ0.0100094112
|1 AIOS 兑换 CHF
Fr0.0022364352
|1 AIOS 兑换 HKD
HK$0.0213825024
|1 AIOS 兑换 MAD
.د.م0.0250644384
|1 AIOS 兑换 MXN
$0.0524744064