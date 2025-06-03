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AIOS Foundation 价格 (AIOS)

USD

AIOS Foundation (AIOS) 实时价格图表

$0.00272424
$0.00272424$0.00272424
+7.60%(1D)

今天 AIOS Foundation (AIOS) 的价格

今天 AIOS Foundation (AIOS) 的实时价格为 0.00272736 USD。目前其市值为 $ 909.34K USD。AIOS 兑换 USD 的价格为实时更新。
AIOS Foundation 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- AIOS Foundation 当天价格变化为 +7.75%
- 其循环供应量为 333.79M USD

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AIOS Foundation (AIOS) 价格表现 USD

今天内，AIOS Foundation 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00019625
在过去30天内，AIOS Foundation 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0001493600
在过去60天内，AIOS Foundation 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0028554313
在过去90天内，AIOS Foundation 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000567358358317379

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00019625+7.75%
30天$ +0.0001493600+5.48%
60天$ +0.0028554313+104.70%
90天$ -0.000567358358317379-17.22%

AIOS Foundation (AIOS) 价格分析

AIOS Foundation 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00238776
$ 0.00238776$ 0.00238776

$ 0.00272914
$ 0.00272914$ 0.00272914

$ 0.18327
$ 0.18327$ 0.18327

+5.84%

+7.75%

-9.10%

AIOS Foundation (AIOS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 909.34K
$ 909.34K$ 909.34K

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333.79M
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什么是AIOS Foundation (AIOS)

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AIOS Foundation (AIOS) 资源

白皮书
官网

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AIOS 兑换为当地货币

1 AIOS 兑换 VND
71.7704784
1 AIOS 兑换 AUD
A$0.0042001344
1 AIOS 兑换 GBP
0.0020182464
1 AIOS 兑换 EUR
0.0023728032
1 AIOS 兑换 USD
$0.00272736
1 AIOS 兑换 MYR
RM0.0115640064
1 AIOS 兑换 TRY
0.106776144
1 AIOS 兑换 JPY
¥0.3903943104
1 AIOS 兑换 RUB
0.2151068832
1 AIOS 兑换 INR
0.2335165632
1 AIOS 兑换 IDR
Rp44.7108125184
1 AIOS 兑换 KRW
3.7566929376
1 AIOS 兑换 PHP
0.1518866784
1 AIOS 兑换 EGP
￡E.0.1354406976
1 AIOS 兑换 BRL
R$0.0154641312
1 AIOS 兑换 CAD
C$0.0037364832
1 AIOS 兑换 BDT
0.3333924864
1 AIOS 兑换 NGN
4.3154199072
1 AIOS 兑换 UAH
0.113321808
1 AIOS 兑换 VES
Bs0.26182656
1 AIOS 兑换 PKR
Rs0.7671790944
1 AIOS 兑换 KZT
1.3971992544
1 AIOS 兑换 THB
฿0.0888573888
1 AIOS 兑换 TWD
NT$0.0818480736
1 AIOS 兑换 AED
د.إ0.0100094112
1 AIOS 兑换 CHF
Fr0.0022364352
1 AIOS 兑换 HKD
HK$0.0213825024
1 AIOS 兑换 MAD
.د.م0.0250644384
1 AIOS 兑换 MXN
$0.0524744064