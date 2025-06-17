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Aiki 价格 (AIKI)

USD

Aiki (AIKI) 实时价格图表

$0.00491972
$0.00491972$0.00491972
-3.40%(1D)

今天 Aiki (AIKI) 的价格

今天 Aiki (AIKI) 的实时价格为 0.00491453 USD。目前其市值为 $ 491.97K USD。AIKI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Aiki 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Aiki 当天价格变化为 -3.57%
- 其循环供应量为 100.00M USD

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Aiki (AIKI) 价格表现 USD

今天内，Aiki 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000182069834070436
在过去30天内，Aiki 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Aiki 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Aiki 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000182069834070436-3.57%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Aiki (AIKI) 价格分析

Aiki 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00491165
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$ 0.00533942
$ 0.00533942$ 0.00533942

$ 0.01706637
$ 0.01706637$ 0.01706637

-0.23%

-3.57%

-51.53%

Aiki (AIKI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 491.97K
$ 491.97K$ 491.97K

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100.00M
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什么是Aiki (AIKI)

Aiki is a Solana-based protocol that turns a simple “guess-the-character” game into an on-chain engine for training a sovereign artificial-intelligence model. Players pay a small, rising fee to ask yes/no questions; 80 % of each round’s pool goes to the first correct guess, 10 % seeds the next pot, and 10 % flows into a DAO-controlled master pool that funds audits, bug bounties, and future development. Every fee transaction automatically buys and burns $AIKI, creating continuous deflation, while every interaction is recorded as immutable data that improves the AI. Staking $AIKI grants governance rights over game parameters, treasury use, and new product launches, giving the community full control of the ecosystem’s evolution.

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Aiki (AIKI) 资源

白皮书
官网

Aiki（AIKI）代币经济

了解 Aiki（AIKI）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 AIKI 代币的完整经济学

大家还在问：关于 Aiki (AIKI) 的其他问题

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AIKI 兑换为当地货币

1 AIKI 兑换 VND
129.32585695
1 AIKI 兑换 AUD
A$0.0074700856
1 AIKI 兑换 GBP
0.0035876069
1 AIKI 兑换 EUR
0.0042264958
1 AIKI 兑换 USD
$0.00491453
1 AIKI 兑换 MYR
RM0.0208376072
1 AIKI 兑换 TRY
0.1935833367
1 AIKI 兑换 JPY
¥0.7107884739
1 AIKI 兑换 RUB
0.385299152
1 AIKI 兑换 INR
0.4238782125
1 AIKI 兑换 IDR
Rp80.5660526832
1 AIKI 兑换 KRW
6.7046475525
1 AIKI 兑换 PHP
0.2788995775
1 AIKI 兑换 EGP
￡E.0.2463162436
1 AIKI 兑换 BRL
R$0.0269807697
1 AIKI 兑换 CAD
C$0.0066346155
1 AIKI 兑换 BDT
0.6007521472
1 AIKI 兑换 NGN
7.5958484227
1 AIKI 兑换 UAH
0.2041987215
1 AIKI 兑换 VES
Bs0.50128206
1 AIKI 兑换 PKR
Rs1.3910085712
1 AIKI 兑换 KZT
2.5189423515
1 AIKI 兑换 THB
฿0.1598205156
1 AIKI 兑换 TWD
NT$0.1448803444
1 AIKI 兑换 AED
د.إ0.0180363251
1 AIKI 兑换 CHF
Fr0.0039807693
1 AIKI 兑换 HKD
HK$0.0385299152
1 AIKI 兑换 MAD
.د.م0.0447713683
1 AIKI 兑换 MXN
$0.0930320529