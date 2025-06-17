Aiki 价格 (AIKI)
今天 Aiki (AIKI) 的实时价格为 0.00491453 USD。目前其市值为 $ 491.97K USD。AIKI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Aiki 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Aiki 当天价格变化为 -3.57%
- 其循环供应量为 100.00M USD
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今天内，Aiki 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000182069834070436。
在过去30天内，Aiki 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Aiki 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Aiki 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000182069834070436
|-3.57%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Aiki 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.23%
-3.57%
-51.53%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Aiki is a Solana-based protocol that turns a simple “guess-the-character” game into an on-chain engine for training a sovereign artificial-intelligence model. Players pay a small, rising fee to ask yes/no questions; 80 % of each round’s pool goes to the first correct guess, 10 % seeds the next pot, and 10 % flows into a DAO-controlled master pool that funds audits, bug bounties, and future development. Every fee transaction automatically buys and burns $AIKI, creating continuous deflation, while every interaction is recorded as immutable data that improves the AI. Staking $AIKI grants governance rights over game parameters, treasury use, and new product launches, giving the community full control of the ecosystem’s evolution.
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|1 AIKI 兑换 VND
₫129.32585695
|1 AIKI 兑换 AUD
A$0.0074700856
|1 AIKI 兑换 GBP
￡0.0035876069
|1 AIKI 兑换 EUR
€0.0042264958
|1 AIKI 兑换 USD
$0.00491453
|1 AIKI 兑换 MYR
RM0.0208376072
|1 AIKI 兑换 TRY
₺0.1935833367
|1 AIKI 兑换 JPY
¥0.7107884739
|1 AIKI 兑换 RUB
₽0.385299152
|1 AIKI 兑换 INR
₹0.4238782125
|1 AIKI 兑换 IDR
Rp80.5660526832
|1 AIKI 兑换 KRW
₩6.7046475525
|1 AIKI 兑换 PHP
₱0.2788995775
|1 AIKI 兑换 EGP
￡E.0.2463162436
|1 AIKI 兑换 BRL
R$0.0269807697
|1 AIKI 兑换 CAD
C$0.0066346155
|1 AIKI 兑换 BDT
৳0.6007521472
|1 AIKI 兑换 NGN
₦7.5958484227
|1 AIKI 兑换 UAH
₴0.2041987215
|1 AIKI 兑换 VES
Bs0.50128206
|1 AIKI 兑换 PKR
Rs1.3910085712
|1 AIKI 兑换 KZT
₸2.5189423515
|1 AIKI 兑换 THB
฿0.1598205156
|1 AIKI 兑换 TWD
NT$0.1448803444
|1 AIKI 兑换 AED
د.إ0.0180363251
|1 AIKI 兑换 CHF
Fr0.0039807693
|1 AIKI 兑换 HKD
HK$0.0385299152
|1 AIKI 兑换 MAD
.د.م0.0447713683
|1 AIKI 兑换 MXN
$0.0930320529