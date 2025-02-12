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AIGG 价格 ($AIGG)

USD

AIGG ($AIGG) 实时价格图表

$0.01019433
$0.01019433$0.01019433
-22.50%(1D)

今天 AIGG ($AIGG) 的价格

今天 AIGG ($AIGG) 的实时价格为 0.01019433 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。$AIGG 兑换 USD 的价格为实时更新。
AIGG 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 70.38K USD
- AIGG 当天价格变化为 -22.58%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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AIGG ($AIGG) 价格表现 USD

今天内，AIGG 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0029733076269703
在过去30天内，AIGG 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，AIGG 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，AIGG 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0029733076269703-22.58%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

AIGG ($AIGG) 价格分析

AIGG 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00995802
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$ 0.01338824
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$ 0.01365984
$ 0.01365984$ 0.01365984

-1.41%

-22.58%

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AIGG ($AIGG) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 70.38K
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什么是AIGG ($AIGG)

Aigg is a specialized gaming AI agent that aggregates live news in the web3 gaming space. It scrapes real-time Twitter data to track trends, community discussions, and game updates, providing accurate, context-specific responses when tagged. In addition to news aggregation, aigg can play games and generate images with a consistent theme featuring a blonde knight—a symbol of strength and strategy.

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AIGG ($AIGG) 资源

官网

大家还在问：关于 AIGG ($AIGG) 的其他问题

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$AIGG 兑换为当地货币

1 $AIGG 兑换 AUD
A$0.0161070414
1 $AIGG 兑换 GBP
0.008155464
1 $AIGG 兑换 EUR
0.0097865568
1 $AIGG 兑换 USD
$0.01019433
1 $AIGG 兑换 MYR
RM0.0454667118
1 $AIGG 兑换 TRY
0.3671997666
1 $AIGG 兑换 JPY
¥1.565849088
1 $AIGG 兑换 RUB
0.9839567316
1 $AIGG 兑换 INR
0.8821153749
1 $AIGG 兑换 IDR
Rp167.1201371952
1 $AIGG 兑换 PHP
0.5931061194
1 $AIGG 兑换 EGP
￡E.0.5143039485
1 $AIGG 兑换 BRL
R$0.0587193408
1 $AIGG 兑换 CAD
C$0.0144759486
1 $AIGG 兑换 BDT
1.2340236465
1 $AIGG 兑换 NGN
15.26091201
1 $AIGG 兑换 UAH
0.4250016177
1 $AIGG 兑换 VES
Bs0.6116598
1 $AIGG 兑换 PKR
Rs2.8443200133
1 $AIGG 兑换 KZT
5.1407967324
1 $AIGG 兑换 THB
฿0.3478305396
1 $AIGG 兑换 TWD
NT$0.3347817972
1 $AIGG 兑换 CHF
Fr0.0092768403
1 $AIGG 兑换 HKD
HK$0.0794138307
1 $AIGG 兑换 MAD
.د.م0.1020452433