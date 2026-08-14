Aiden Guo 今日价格

Aiden Guo (AIDEN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 7.08%。当前 AIDEN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 AIDEN。

Aiden Guo 目前市值在 $ 10,839.58 排名第 #-，流通供应量为 990.81M AIDEN。过去 24 小时内，AIDEN 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00204884，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，AIDEN 在过去一小时内波动了 +0.03%，过去7 天内波动了 +6.03%。过去一天，总交易量达到 --。

Aiden Guo（AIDEN）市场信息

市值 $ 10.84K$ 10.84K $ 10.84K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 10.84K$ 10.84K $ 10.84K 流通量 990.81M 990.81M 990.81M 总供应量 990,808,740.650203 990,808,740.650203 990,808,740.650203

Aiden Guo 的当前市值为 $ 10.84K, 它过去 24 小时的交易量为 --。AIDEN 的流通量为 990.81M，总供应量是 990808740.650203，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.84K。