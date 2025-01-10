AICM Marketplace 价格 (AICM)
今天 AICM Marketplace (AICM) 的实时价格为 0.02498883 USD。目前其市值为 $ 4.99M USD。AICM 兑换 USD 的价格为实时更新。
AICM Marketplace 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 81.48K USD
- AICM Marketplace 当天价格变化为 -5.46%
- 其循环供应量为 200.00M USD
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今天内，AICM Marketplace 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00144494759336682。
在过去30天内，AICM Marketplace 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0106622714。
在过去60天内，AICM Marketplace 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，AICM Marketplace 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00144494759336682
|-5.46%
|30天
|$ +0.0106622714
|+42.67%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
AICM Marketplace 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.99%
-5.46%
+0.50%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
AICM is an AI-powered, blockchain-driven marketplace redefining e-commerce. Starting with custom apparel, we enable creators and vendors to trade and scale whatever they want with transparency and security. Our mission is to revolutionize commerce by merging cutting-edge AI tools with decentralized blockchain technology, paving the way for the future of global trade. The $AICM token powers our AI-driven, blockchain-backed marketplace, enabling seamless transactions, rewards, and exclusive benefits.
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|1 AICM 兑换 AUD
A$0.0402320163
|1 AICM 兑换 GBP
￡0.0202409523
|1 AICM 兑换 EUR
€0.0242391651
|1 AICM 兑换 USD
$0.02498883
|1 AICM 兑换 MYR
RM0.1121998467
|1 AICM 兑换 TRY
₺0.8853542469
|1 AICM 兑换 JPY
¥3.9462360336
|1 AICM 兑换 RUB
₽2.5341172503
|1 AICM 兑换 INR
₹2.1472901619
|1 AICM 兑换 IDR
Rp403.0455887349
|1 AICM 兑换 PHP
₱1.4595975603
|1 AICM 兑换 EGP
￡E.1.2634352448
|1 AICM 兑换 BRL
R$0.1509325332
|1 AICM 兑换 CAD
C$0.0359839152
|1 AICM 兑换 BDT
৳3.0481374834
|1 AICM 兑换 NGN
₦38.6822090634
|1 AICM 兑换 UAH
₴1.0592765037
|1 AICM 兑换 VES
Bs1.32440799
|1 AICM 兑换 PKR
Rs6.9683851338
|1 AICM 兑换 KZT
₸13.1381272608
|1 AICM 兑换 THB
฿0.8638638531
|1 AICM 兑换 TWD
NT$0.8236318368
|1 AICM 兑换 CHF
Fr0.0227398353
|1 AICM 兑换 HKD
HK$0.1944130974
|1 AICM 兑换 MAD
.د.م0.2513876298