aiAPIS（APIS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.01165608$ 0.01165608 $ 0.01165608 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） 0.00% 漲跌幅（7D） 0.00%

aiAPIS（APIS）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，APIS 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。APIS 的历史最高价为 $ 0.01165608，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，APIS 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 0.00%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

aiAPIS（APIS）市场信息

市值 $ 9.43K$ 9.43K $ 9.43K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 10.17K$ 10.17K $ 10.17K 流通量 91.43M 91.43M 91.43M 总供应量 98,623,382.30848566 98,623,382.30848566 98,623,382.30848566

aiAPIS 的当前市值为 $ 9.43K, 它过去 24 小时的交易量为 --。APIS 的流通量为 91.43M，总供应量是 98623382.30848566，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.17K。