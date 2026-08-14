ai16zeliza 今日价格

ai16zeliza (ELIZA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.49%。当前 ELIZA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ELIZA。

ai16zeliza 目前市值在 $ 84,870 排名第 #-，流通供应量为 961.06M ELIZA。过去 24 小时内，ELIZA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.04357783，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ELIZA 在过去一小时内波动了 +0.33%，过去7 天内波动了 +5.00%。过去一天，总交易量达到 --。

ai16zeliza（ELIZA）市场信息

市值 $ 84.87K$ 84.87K $ 84.87K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 84.87K$ 84.87K $ 84.87K 流通量 961.06M 961.06M 961.06M 总供应量 961,063,259.63 961,063,259.63 961,063,259.63

ai16zeliza 的当前市值为 $ 84.87K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ELIZA 的流通量为 961.06M，总供应量是 961063259.63，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 84.87K。