AI Powered Finance 今日价格

AI Powered Finance (AIPF) 今日实时价格为 $ 0.68879，过去 24 小时内变化了 1.01%。当前 AIPF 兑 USD 的汇率为 $ 0.68879 每 AIPF。

AI Powered Finance 目前市值在 $ 39,883,149 排名第 #-，流通供应量为 57.90M AIPF。过去 24 小时内，AIPF 的交易价格在 $ 0.687593（低点）和 $ 0.699733（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 2.23，而历史最低价为 $ 0.610717。

短期表现方面，AIPF 在过去一小时内波动了 -0.06%，过去7 天内波动了 -11.68%。过去一天，总交易量达到 $ 273.89K。

AI Powered Finance（AIPF）市场信息

市值 $ 39.88M$ 39.88M $ 39.88M 成交量（24H） $ 273.89K$ 273.89K $ 273.89K 完全稀释市值 $ 39.88M$ 39.88M $ 39.88M 流通量 57.90M 57.90M 57.90M 总供应量 57,903,243.80893442 57,903,243.80893442 57,903,243.80893442

AI Powered Finance 的当前市值为 $ 39.88M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 273.89K。AIPF 的流通量为 57.90M，总供应量是 57903243.80893442，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 39.88M。