AI Power Grid 价格 (AIPG)
今天 AI Power Grid (AIPG) 的实时价格为 0.01774796 USD。目前其市值为 $ 1.73M USD。AIPG 兑换 USD 的价格为实时更新。
AI Power Grid 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 5.15K USD
- AI Power Grid 当天价格变化为 +1.01%
- 其循环供应量为 97.74M USD
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今天内，AI Power Grid 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00017716。
在过去30天内，AI Power Grid 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0157980022。
在过去60天内，AI Power Grid 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0361739009。
在过去90天内，AI Power Grid 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.008299647238354609。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00017716
|+1.01%
|30天
|$ +0.0157980022
|+89.01%
|60天
|$ +0.0361739009
|+203.82%
|90天
|$ +0.008299647238354609
|+87.84%
AI Power Grid 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+1.37%
+1.01%
-11.02%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The AI Power Grid (AIPG) project is a groundbreaking initiative aimed at democratizing open-source and local generative AI. AIPG incentivizes a global network of worker nodes to host and process AI workloads. This not only enhances the accessibility of cutting-edge AI technologies but also fosters a more collaborative and inclusive AI development ecosystem. The project envisions a future where AI advancements are shared openly to benefit human creativity and productivity on a global scale.
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|1 AIPG 兑换 AUD
A$0.028396736
|1 AIPG 兑换 GBP
￡0.0140208884
|1 AIPG 兑换 EUR
€0.0170380416
|1 AIPG 兑换 USD
$0.01774796
|1 AIPG 兑换 MYR
RM0.0793333812
|1 AIPG 兑换 TRY
₺0.626502988
|1 AIPG 兑换 JPY
¥2.7825251688
|1 AIPG 兑换 RUB
₽1.9520981204
|1 AIPG 兑换 INR
₹1.5217100904
|1 AIPG 兑换 IDR
Rp286.2573792788
|1 AIPG 兑换 PHP
₱1.0279618432
|1 AIPG 兑换 EGP
￡E.0.9014188884
|1 AIPG 兑换 BRL
R$0.1125220664
|1 AIPG 兑换 CAD
C$0.0255570624
|1 AIPG 兑换 BDT
৳2.12088122
|1 AIPG 兑换 NGN
₦27.4734871208
|1 AIPG 兑换 UAH
₴0.7464791976
|1 AIPG 兑换 VES
Bs0.90514596
|1 AIPG 兑换 PKR
Rs4.943694258
|1 AIPG 兑换 KZT
₸9.3164366428
|1 AIPG 兑换 THB
฿0.6075126708
|1 AIPG 兑换 TWD
NT$0.5833754452
|1 AIPG 兑换 CHF
Fr0.015973164
|1 AIPG 兑换 HKD
HK$0.1379016492
|1 AIPG 兑换 MAD
.د.م0.179254396