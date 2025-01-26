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AI INU 价格 (AIINU)

USD

AI INU (AIINU) 实时价格图表

$0.00912748
$0.00912748$0.00912748
-0.40%(1D)

今天 AI INU (AIINU) 的价格

今天 AI INU (AIINU) 的实时价格为 0.00912748 USD。目前其市值为 $ 3.97M USD。AIINU 兑换 USD 的价格为实时更新。
AI INU 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 10.04K USD
- AI INU 当天价格变化为 -0.49%
- 其循环供应量为 434.94M USD

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AI INU (AIINU) 价格表现 USD

今天内，AI INU 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，AI INU 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0023785418
在过去60天内，AI INU 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0052263065
在过去90天内，AI INU 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.009668129363450327

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-0.49%
30天$ -0.0023785418-26.05%
60天$ -0.0052263065-57.25%
90天$ -0.009668129363450327-51.43%

AI INU (AIINU) 价格分析

AI INU 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00906348
$ 0.00906348$ 0.00906348

$ 0.00944635
$ 0.00944635$ 0.00944635

$ 0.04658149
$ 0.04658149$ 0.04658149

-1.31%

-0.49%

-14.34%

AI INU (AIINU) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 3.97M
$ 3.97M$ 3.97M

$ 10.04K
$ 10.04K$ 10.04K

434.94M
434.94M 434.94M

什么是AI INU (AIINU)

AI Inu is the AI dog coin for the people. Based on decentralizing AI for everyone.

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AI INU (AIINU) 资源

官网

大家还在问：关于 AI INU (AIINU) 的其他问题

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AIINU 兑换为当地货币

1 AIINU 兑换 AUD
A$0.0144214184
1 AIINU 兑换 GBP
0.007301984
1 AIINU 兑换 EUR
0.008671106
1 AIINU 兑换 USD
$0.00912748
1 AIINU 兑换 MYR
RM0.0398870876
1 AIINU 兑换 TRY
0.3253033872
1 AIINU 兑换 JPY
¥1.4241607044
1 AIINU 兑换 RUB
0.8918460708
1 AIINU 兑换 INR
0.7866062264
1 AIINU 兑换 IDR
Rp147.2173987444
1 AIINU 兑换 PHP
0.53167571
1 AIINU 兑换 EGP
￡E.0.4589296944
1 AIINU 兑换 BRL
R$0.0539434068
1 AIINU 兑换 CAD
C$0.0130522964
1 AIINU 兑换 BDT
1.1109968656
1 AIINU 兑换 NGN
14.2172366724
1 AIINU 兑换 UAH
0.3826239616
1 AIINU 兑换 VES
Bs0.51113888
1 AIINU 兑换 PKR
Rs2.5388998368
1 AIINU 兑换 KZT
4.7194548088
1 AIINU 兑换 THB
฿0.306226954
1 AIINU 兑换 TWD
NT$0.2988336952
1 AIINU 兑换 CHF
Fr0.008214732
1 AIINU 兑换 HKD
HK$0.0710117944
1 AIINU 兑换 MAD
.د.م0.0909097008