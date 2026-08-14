AI Fruits 今日价格

AI Fruits (AIFRUITS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.58%。当前 AIFRUITS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 AIFRUITS。

AI Fruits 目前市值在 $ 22,593 排名第 #-，流通供应量为 998.17M AIFRUITS。过去 24 小时内，AIFRUITS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，AIFRUITS 在过去一小时内波动了 +0.03%，过去7 天内波动了 +19.07%。过去一天，总交易量达到 --。

AI Fruits（AIFRUITS）市场信息

市值 $ 22.59K$ 22.59K $ 22.59K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 22.59K$ 22.59K $ 22.59K 流通量 998.17M 998.17M 998.17M 总供应量 998,170,278.47268 998,170,278.47268 998,170,278.47268

AI Fruits 的当前市值为 $ 22.59K, 它过去 24 小时的交易量为 --。AIFRUITS 的流通量为 998.17M，总供应量是 998170278.47268，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 22.59K。