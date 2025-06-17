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AI Factory 价格 (SN80)

USD

AI Factory (SN80) 实时价格图表

$0.640776
$0.640776$0.640776
-9.40%(1D)

今天 AI Factory (SN80) 的价格

今天 AI Factory (SN80) 的实时价格为 0.640786 USD。目前其市值为 $ 508.38K USD。SN80 兑换 USD 的价格为实时更新。
AI Factory 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- AI Factory 当天价格变化为 -9.48%
- 其循环供应量为 793.38K USD

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AI Factory (SN80) 价格表现 USD

今天内，AI Factory 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0671314921483038
在过去30天内，AI Factory 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，AI Factory 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，AI Factory 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0671314921483038-9.48%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

AI Factory (SN80) 价格分析

AI Factory 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.640054
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$ 0.877263
$ 0.877263$ 0.877263

$ 0.877263
$ 0.877263$ 0.877263

-1.91%

-9.48%

-20.77%

AI Factory (SN80) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 508.38K
$ 508.38K$ 508.38K

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793.38K
793.38K 793.38K

什么是AI Factory (SN80)

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AI Factory (SN80) 资源

官网

AI Factory（SN80）代币经济

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大家还在问：关于 AI Factory (SN80) 的其他问题

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SN80 兑换为当地货币

1 SN80 兑换 VND
16,862.28359
1 SN80 兑换 AUD
A$0.97399472
1 SN80 兑换 GBP
0.46777378
1 SN80 兑换 EUR
0.55107596
1 SN80 兑换 USD
$0.640786
1 SN80 兑换 MYR
RM2.71693264
1 SN80 兑换 TRY
25.24056054
1 SN80 兑换 JPY
¥92.67687918
1 SN80 兑换 RUB
50.2376224
1 SN80 兑换 INR
55.2677925
1 SN80 兑换 IDR
Rp10,504.68684384
1 SN80 兑换 KRW
874.1923005
1 SN80 兑换 PHP
36.3646055
1 SN80 兑换 EGP
￡E.32.11619432
1 SN80 兑换 BRL
R$3.51791514
1 SN80 兑换 CAD
C$0.8650611
1 SN80 兑换 BDT
78.32968064
1 SN80 兑换 NGN
990.39243374
1 SN80 兑换 UAH
26.6246583
1 SN80 兑换 VES
Bs65.360172
1 SN80 兑换 PKR
Rs181.36806944
1 SN80 兑换 KZT
328.4348643
1 SN80 兑换 THB
฿20.83836072
1 SN80 兑换 TWD
NT$18.89037128
1 SN80 兑换 AED
د.إ2.35168462
1 SN80 兑换 CHF
Fr0.51903666
1 SN80 兑换 HKD
HK$5.02376224
1 SN80 兑换 MAD
.د.م5.83756046
1 SN80 兑换 MXN
$12.13007898