AI Factory 价格 (SN80)
今天 AI Factory (SN80) 的实时价格为 0.640786 USD。目前其市值为 $ 508.38K USD。SN80 兑换 USD 的价格为实时更新。
AI Factory 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- AI Factory 当天价格变化为 -9.48%
- 其循环供应量为 793.38K USD
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今天内，AI Factory 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0671314921483038。
在过去30天内，AI Factory 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，AI Factory 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，AI Factory 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0671314921483038
|-9.48%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
AI Factory 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.91%
-9.48%
-20.77%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 SN80 兑换 VND
₫16,862.28359
|1 SN80 兑换 AUD
A$0.97399472
|1 SN80 兑换 GBP
￡0.46777378
|1 SN80 兑换 EUR
€0.55107596
|1 SN80 兑换 USD
$0.640786
|1 SN80 兑换 MYR
RM2.71693264
|1 SN80 兑换 TRY
₺25.24056054
|1 SN80 兑换 JPY
¥92.67687918
|1 SN80 兑换 RUB
₽50.2376224
|1 SN80 兑换 INR
₹55.2677925
|1 SN80 兑换 IDR
Rp10,504.68684384
|1 SN80 兑换 KRW
₩874.1923005
|1 SN80 兑换 PHP
₱36.3646055
|1 SN80 兑换 EGP
￡E.32.11619432
|1 SN80 兑换 BRL
R$3.51791514
|1 SN80 兑换 CAD
C$0.8650611
|1 SN80 兑换 BDT
৳78.32968064
|1 SN80 兑换 NGN
₦990.39243374
|1 SN80 兑换 UAH
₴26.6246583
|1 SN80 兑换 VES
Bs65.360172
|1 SN80 兑换 PKR
Rs181.36806944
|1 SN80 兑换 KZT
₸328.4348643
|1 SN80 兑换 THB
฿20.83836072
|1 SN80 兑换 TWD
NT$18.89037128
|1 SN80 兑换 AED
د.إ2.35168462
|1 SN80 兑换 CHF
Fr0.51903666
|1 SN80 兑换 HKD
HK$5.02376224
|1 SN80 兑换 MAD
.د.م5.83756046
|1 SN80 兑换 MXN
$12.13007898