AgriDex 今日价格

AgriDex (AGRI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 5.57%。当前 AGRI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 AGRI。

AgriDex 目前市值在 $ 172,533 排名第 #-，流通供应量为 210.39M AGRI。过去 24 小时内，AGRI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.176146，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，AGRI 在过去一小时内波动了 -0.38%，过去7 天内波动了 +5.68%。过去一天，总交易量达到 $ 275.83。

AgriDex（AGRI）市场信息

市值 $ 172.53K$ 172.53K $ 172.53K 成交量（24H） $ 275.83$ 275.83 $ 275.83 完全稀释市值 $ 608.94K$ 608.94K $ 608.94K 流通量 210.39M 210.39M 210.39M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

AgriDex 的当前市值为 $ 172.53K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 275.83。AGRI 的流通量为 210.39M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 608.94K。