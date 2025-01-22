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AGRI FUTURE TOKEN 价格 (AGRF)

USD

AGRI FUTURE TOKEN (AGRF) 实时价格图表

$1.47
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-0.30%(1D)

今天 AGRI FUTURE TOKEN (AGRF) 的价格

今天 AGRI FUTURE TOKEN (AGRF) 的实时价格为 1.47 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。AGRF 兑换 USD 的价格为实时更新。
AGRI FUTURE TOKEN 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 367.82K USD
- AGRI FUTURE TOKEN 当天价格变化为 -0.39%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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AGRI FUTURE TOKEN (AGRF) 价格表现 USD

今天内，AGRI FUTURE TOKEN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.005833465788041
在过去30天内，AGRI FUTURE TOKEN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0660406320
在过去60天内，AGRI FUTURE TOKEN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0660406320
在过去90天内，AGRI FUTURE TOKEN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.005833465788041-0.39%
30天$ -0.0660406320-4.49%
60天$ -0.0660406320-4.49%
90天$ 0--

AGRI FUTURE TOKEN (AGRF) 价格分析

AGRI FUTURE TOKEN 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.45
$ 1.45$ 1.45

$ 1.49
$ 1.49$ 1.49

$ 1.77
$ 1.77$ 1.77

+0.14%

-0.39%

-4.49%

AGRI FUTURE TOKEN (AGRF) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 367.82K
$ 367.82K$ 367.82K

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什么是AGRI FUTURE TOKEN (AGRF)

"Agrifuture crypto: Revolutionizing agriculture through blockchain transparency and tokenized farming.

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AGRI FUTURE TOKEN (AGRF) 资源

白皮书
官网

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$1.47
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Rp24,098.3568
1 AGRF 兑换 PHP
85.9803
1 AGRF 兑换 EGP
￡E.73.941
1 AGRF 兑换 BRL
R$8.8494
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