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Agentlauncher 价格 (CVAI)

USD

Agentlauncher (CVAI) 实时价格图表

$0.00294037
$0.00294037$0.00294037
-15.50%(1D)

今天 Agentlauncher (CVAI) 的价格

今天 Agentlauncher (CVAI) 的实时价格为 0.00293528 USD。目前其市值为 $ 440.16K USD。CVAI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Agentlauncher 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 5.42K USD
- Agentlauncher 当天价格变化为 -15.69%
- 其循环供应量为 149.69M USD

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Agentlauncher (CVAI) 价格表现 USD

今天内，Agentlauncher 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000546435556127472
在过去30天内，Agentlauncher 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Agentlauncher 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Agentlauncher 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000546435556127472-15.69%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Agentlauncher (CVAI) 价格分析

Agentlauncher 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00290678
$ 0.00290678$ 0.00290678

$ 0.00352275
$ 0.00352275$ 0.00352275

$ 0.00637986
$ 0.00637986$ 0.00637986

-1.93%

-15.69%

-31.15%

Agentlauncher (CVAI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 440.16K
$ 440.16K$ 440.16K

$ 5.42K
$ 5.42K$ 5.42K

149.69M
149.69M 149.69M

什么是Agentlauncher (CVAI)

Agentlauncher: The AI Launchpad+ curates and launches AI projects while soon enabling users to create AI agents and tokens. Backed by CV VC, CV Labs, and DuckDAO, it pioneers AI-driven launchpads. AI agents power smart investments, automated capital allocation, and seamless ecosystem navigation, empowering investors and founders to harness AI for unparalleled scalability and growth.

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Agentlauncher (CVAI) 资源

白皮书
官网

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CVAI 兑换为当地货币

1 CVAI 兑换 AUD
A$0.0046377424
1 CVAI 兑换 GBP
0.0022601656
1 CVAI 兑换 EUR
0.0027004576
1 CVAI 兑换 USD
$0.00293528
1 CVAI 兑换 MYR
RM0.0129445848
1 CVAI 兑换 TRY
0.1070203088
1 CVAI 兑换 JPY
¥0.4345975568
1 CVAI 兑换 RUB
0.2612986256
1 CVAI 兑换 INR
0.2557802992
1 CVAI 兑换 IDR
Rp48.1193365632
1 CVAI 兑换 PHP
0.167898016
1 CVAI 兑换 EGP
￡E.0.1487012848
1 CVAI 兑换 BRL
R$0.0169659184
1 CVAI 兑换 CAD
C$0.0041974504
1 CVAI 兑换 BDT
0.3570181064
1 CVAI 兑换 NGN
4.447389492
1 CVAI 兑换 UAH
0.1211096528
1 CVAI 兑换 VES
Bs0.18785792
1 CVAI 兑换 PKR
Rs0.8228763952
1 CVAI 兑换 KZT
1.441662772
1 CVAI 兑换 THB
฿0.0990950528
1 CVAI 兑换 TWD
NT$0.0963945952
1 CVAI 兑换 CHF
Fr0.0025830464
1 CVAI 兑换 HKD
HK$0.0228071256
1 CVAI 兑换 MAD
.د.م0.0285602744
1 CVAI 兑换 MXN
$0.059586184