Agentlauncher 价格 (CVAI)
今天 Agentlauncher (CVAI) 的实时价格为 0.00293528 USD。目前其市值为 $ 440.16K USD。CVAI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Agentlauncher 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 5.42K USD
- Agentlauncher 当天价格变化为 -15.69%
- 其循环供应量为 149.69M USD
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今天内，Agentlauncher 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000546435556127472。
在过去30天内，Agentlauncher 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Agentlauncher 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Agentlauncher 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000546435556127472
|-15.69%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Agentlauncher 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.93%
-15.69%
-31.15%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Agentlauncher: The AI Launchpad+ curates and launches AI projects while soon enabling users to create AI agents and tokens. Backed by CV VC, CV Labs, and DuckDAO, it pioneers AI-driven launchpads. AI agents power smart investments, automated capital allocation, and seamless ecosystem navigation, empowering investors and founders to harness AI for unparalleled scalability and growth.
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|1 CVAI 兑换 AUD
A$0.0046377424
|1 CVAI 兑换 GBP
￡0.0022601656
|1 CVAI 兑换 EUR
€0.0027004576
|1 CVAI 兑换 USD
$0.00293528
|1 CVAI 兑换 MYR
RM0.0129445848
|1 CVAI 兑换 TRY
₺0.1070203088
|1 CVAI 兑换 JPY
¥0.4345975568
|1 CVAI 兑换 RUB
₽0.2612986256
|1 CVAI 兑换 INR
₹0.2557802992
|1 CVAI 兑换 IDR
Rp48.1193365632
|1 CVAI 兑换 PHP
₱0.167898016
|1 CVAI 兑换 EGP
￡E.0.1487012848
|1 CVAI 兑换 BRL
R$0.0169659184
|1 CVAI 兑换 CAD
C$0.0041974504
|1 CVAI 兑换 BDT
৳0.3570181064
|1 CVAI 兑换 NGN
₦4.447389492
|1 CVAI 兑换 UAH
₴0.1211096528
|1 CVAI 兑换 VES
Bs0.18785792
|1 CVAI 兑换 PKR
Rs0.8228763952
|1 CVAI 兑换 KZT
₸1.441662772
|1 CVAI 兑换 THB
฿0.0990950528
|1 CVAI 兑换 TWD
NT$0.0963945952
|1 CVAI 兑换 CHF
Fr0.0025830464
|1 CVAI 兑换 HKD
HK$0.0228071256
|1 CVAI 兑换 MAD
.د.م0.0285602744
|1 CVAI 兑换 MXN
$0.059586184