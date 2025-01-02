AgenTensor 价格 (AGTS)
今天 AgenTensor (AGTS) 的实时价格为 0.01005939 USD。目前其市值为 $ 210.97K USD。AGTS 兑换 USD 的价格为实时更新。
AgenTensor 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.69K USD
- AgenTensor 当天价格变化为 +6.53%
- 其循环供应量为 21.00M USD
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今天内，AgenTensor 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00061668。
在过去30天内，AgenTensor 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0125965643。
在过去60天内，AgenTensor 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，AgenTensor 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00061668
|+6.53%
|30天
|$ +0.0125965643
|+125.22%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
AgenTensor 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+5.94%
+6.53%
+25.58%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Unveiling AI-Generated Content, Detecting Deepfakes, and Decentralized Mining on Bittensor Subnets. What Does AgenTensor Offer? 🔹 Deepfake Detector: Verify the authenticity of images, text, audio, and video. 🔹 Project Detector: Evaluate social media, websites, and documents for AI-generated patterns. 🔹 AgenTAO Stream: Earn $TAO tokens by staking $AGTS and contributing to network growth through decentralized mining.
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|1 AGTS 兑换 AUD
A$0.016095024
|1 AGTS 兑换 GBP
￡0.008047512
|1 AGTS 兑换 EUR
€0.0096570144
|1 AGTS 兑换 USD
$0.01005939
|1 AGTS 兑换 MYR
RM0.0449654733
|1 AGTS 兑换 TRY
₺0.3551970609
|1 AGTS 兑换 JPY
¥1.5779159154
|1 AGTS 兑换 RUB
₽1.1213202033
|1 AGTS 兑换 INR
₹0.8625926925
|1 AGTS 兑换 IDR
Rp162.2482030917
|1 AGTS 兑换 PHP
₱0.5828410566
|1 AGTS 兑换 EGP
￡E.0.511017012
|1 AGTS 兑换 BRL
R$0.062368218
|1 AGTS 兑换 CAD
C$0.0144855216
|1 AGTS 兑换 BDT
৳1.202097105
|1 AGTS 兑换 NGN
₦15.5476925901
|1 AGTS 兑换 UAH
₴0.4236009129
|1 AGTS 兑换 VES
Bs0.51302889
|1 AGTS 兑换 PKR
Rs2.803551993
|1 AGTS 兑换 KZT
₸5.2804755927
|1 AGTS 兑换 THB
฿0.3444335136
|1 AGTS 兑换 TWD
NT$0.3307527432
|1 AGTS 兑换 CHF
Fr0.009053451
|1 AGTS 兑换 HKD
HK$0.0781614603
|1 AGTS 兑换 MAD
.د.م0.1017004329