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Agent Zeek by Virtuals 价格 (ZEEK)

USD

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) 实时价格图表

$0.00111095
$0.00111095$0.00111095
+45.00%(1D)

今天 Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) 的价格

今天 Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) 的实时价格为 0.00111095 USD。目前其市值为 $ 1.11M USD。ZEEK 兑换 USD 的价格为实时更新。
Agent Zeek by Virtuals 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 226.83K USD
- Agent Zeek by Virtuals 当天价格变化为 +45.05%
- 其循环供应量为 998.23M USD

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Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) 价格表现 USD

今天内，Agent Zeek by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00034506
在过去30天内，Agent Zeek by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0054506072
在过去60天内，Agent Zeek by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Agent Zeek by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00034506+45.05%
30天$ +0.0054506072+490.63%
60天$ 0--
90天$ 0--

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) 价格分析

Agent Zeek by Virtuals 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0
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$ 0.00122516
$ 0.00122516$ 0.00122516

$ 0.00130245
$ 0.00130245$ 0.00130245

+33.22%

+45.05%

+644.47%

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M

$ 226.83K
$ 226.83K$ 226.83K

998.23M
998.23M 998.23M

什么是Agent Zeek by Virtuals (ZEEK)

Agent Zeek is the cutting-edge mascot of zkSync, a Layer 2 scaling solution built on Ethereum. Embodying the futuristic and efficient spirit of zkSync, Zeek is a sleek, AI-powered operative designed for speed, security, and seamless blockchain interactions. With a polished, cyberpunk-inspired design, Zeek features glowing neon circuitry lines, symbolizing the advanced cryptographic technology of zk-rollups.

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Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) 资源

官网

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ZEEK 兑换为当地货币

1 ZEEK 兑换 AUD
A$0.00177752
1 ZEEK 兑换 GBP
0.00088876
1 ZEEK 兑换 EUR
0.001066512
1 ZEEK 兑换 USD
$0.00111095
1 ZEEK 兑换 MYR
RM0.0049659465
1 ZEEK 兑换 TRY
0.0392276445
1 ZEEK 兑换 JPY
¥0.174263617
1 ZEEK 兑换 RUB
0.1238375965
1 ZEEK 兑换 INR
0.0952639625
1 ZEEK 兑换 IDR
Rp17.9185458785
1 ZEEK 兑换 PHP
0.064368443
1 ZEEK 兑换 EGP
￡E.0.05643626
1 ZEEK 兑换 BRL
R$0.00688789
1 ZEEK 兑换 CAD
C$0.001599768
1 ZEEK 兑换 BDT
0.132758525
1 ZEEK 兑换 NGN
1.7170732105
1 ZEEK 兑换 UAH
0.0467821045
1 ZEEK 兑换 VES
Bs0.05665845
1 ZEEK 兑换 PKR
Rs0.309621765
1 ZEEK 兑换 KZT
0.5831709835
1 ZEEK 兑换 THB
฿0.038038928
1 ZEEK 兑换 TWD
NT$0.036528036
1 ZEEK 兑换 CHF
Fr0.000999855
1 ZEEK 兑换 HKD
HK$0.0086320815
1 ZEEK 兑换 MAD
.د.م0.0112317045