Agent Vilady TV（VILADY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.01242219 $ 0.01242219 $ 0.01242219 24H最低价 $ 0.01315545 $ 0.01315545 $ 0.01315545 24H最高价 24H最低价 $ 0.01242219$ 0.01242219 $ 0.01242219 24H最高价 $ 0.01315545$ 0.01315545 $ 0.01315545 历史最高 $ 0.01562303$ 0.01562303 $ 0.01562303 最低价 $ 0.01117943$ 0.01117943 $ 0.01117943 涨跌幅（1H） +0.22% 涨跌幅（1D） +4.16% 漲跌幅（7D） +3.51% 漲跌幅（7D） +3.51%

Agent Vilady TV（VILADY）当前实时价格为 $0.0131188。过去 24 小时内，VILADY 的交易价格在 $ 0.01242219 至 $ 0.01315545 之间波动，市场活跃度显著。VILADY 的历史最高价为 $ 0.01562303，历史最低价为 $ 0.01117943。

从短期表现来看，VILADY 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.22%，过去 24 小时内变动为 +4.16%，过去 7 天内累计变动为 +3.51%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Agent Vilady TV（VILADY）市场信息

市值 $ 131.31K$ 131.31K $ 131.31K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 131.31K$ 131.31K $ 131.31K 流通量 9.99M 9.99M 9.99M 总供应量 9,985,701.33647059 9,985,701.33647059 9,985,701.33647059

Agent Vilady TV 的当前市值为 $ 131.31K, 它过去 24 小时的交易量为 --。VILADY 的流通量为 9.99M，总供应量是 9985701.33647059，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 131.31K。