AgenC 今日价格

AgenC (AGENC) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.12%。当前 AGENC 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 AGENC。

AgenC 目前市值在 $ 674,596 排名第 #-，流通供应量为 999.95M AGENC。过去 24 小时内，AGENC 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00354655，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，AGENC 在过去一小时内波动了 +0.25%，过去7 天内波动了 -8.81%。过去一天，总交易量达到 $ 35.67K。

AgenC（AGENC）市场信息

市值 $ 674.60K$ 674.60K $ 674.60K 成交量（24H） $ 35.67K$ 35.67K $ 35.67K 完全稀释市值 $ 674.60K$ 674.60K $ 674.60K 流通量 999.95M 999.95M 999.95M 总供应量 999,954,585.3162 999,954,585.3162 999,954,585.3162

AgenC 的当前市值为 $ 674.60K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 35.67K。AGENC 的流通量为 999.95M，总供应量是 999954585.3162，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 674.60K。